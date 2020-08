„Budżetowy” składany smartfon od Samsunga jeszcze w tym roku?

Robi się ciekawie.





Samsung z "tanim" składanym smartfonem?

Źródło: Wi-Fi Alliance

Jeśli składane smartfony mają być przyszłością rynku, to muszą być coraz tańsze – co do tego nie ma wątpliwości. Obecnie mogą sobie na nie pozwolić wyłącznie dosyć zamożne osoby, które pasjonują się tym eksperymentalnym rozwiązaniem. Wiele wskazuje jednak na to, że już niedługo Samsung wypuści na rynek przystępne cenowo urządzenie tego typu.Skąd to wiemy? Model o numerze SM-F415F/DS został właśnie certyfikowany przez Wi-Fi Alliance, co pozwala sądzić, że debiut sprzętu nie jest aż tak odległy. Dobra, ale co oznaczają te wszystkie cyfry? „F" to skrót od „foldable", z kolei reszta nie jest tak oczywista. Liczba „1" sugeruje przynależność do drugiej już generacji składanych smartfonów. Redakcja portalu SamMobile jest pewne, że liczba „4" wskazuje na nieco słabszą specyfikację względem poprzedników.Stąd też domniemanie, iż. Tego rzecz jasna nie jesteśmy pewni, lecz wskazuje na to coraz więcej źródeł. Specyfikacja nie jest znana –Co z ceną? Ta rzecz jasna nie będzie bardzo niska. Słowo „budżetowe" może tak sugerować, lecz nie zapominajmy o tym, ile trzeba zapłacić za standardowe modele. Te potrafią kosztować nawet 10 tys. złotych. Mówi się, iż nadchodzący smartfon od Samsunga nie przekroczy ceny. Jakby to nie brzmiało – to dosyć przystępna wartość.Rzecz jasna należy podchodzić do tych wszystkich wieści z odpowiednim dystansem, gdyż nie są one oficjalnie potwierdzone przez Samsunga.