Google Pixel 5 na rzeczywistym zdjęciu. Brakuje efektu „wow”

Nowe doniesienia.





Google Pixel 5 - czym się różni od poprzednika?

Źródło: Reddit (via 9to5google)

Google Pixel 5 – specyfikacja





bateria o pojemności 4000mAh

obiektyw szerokokątny 0.5x , obiektyw standardowy 1x (ten sam co w Pixel 4)

główny aparat 12.2 MP

przedni aparat 8 MP

procesor Snapdragon 765G

8 GB pamięci RAM

wyświetlacz o odświeżaniu 60hz/90hz

plastikowy tył z czytnikiem linii papilarnych

bez wejścia mini jack

Google Pixel 4a 5G – specyfikacja





bateria 3800 mAh

obiektyw szerokokątny 0.5x , obiektyw standardowy 1x (ten sam co w Pixel 4)

główny aparat 12.2 MP

przedni aparat 8 MP

procesor Snapdragon 765G

6 GB RAM

wyświetlacz o odświeżaniu 60hz

plastikowy tył z czytnikiem linii papilarnych

wejście mini jack

Ostatnimi dniami jesteśmy wręcz zasypywani informacjami o nadchodzącym smartfonie od Google. Wczoraj chociażby informowaliśmy Was o opublikowanym wideorenderze oraz częściowej specyfikacji . Od tamtej pory jednak już wiele się zmieniło. W sieci pojawiło się nie tylko rzeczywiste zdjęcie urządzenia, ale także pełniejsze dane sprzętowe + szczegóły dotyczące Pixela 4a 5G.Google Pixel 5 ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Nie wiadomo czy gigant w końcu zdecyduje się na jego oficjalną dystrybucję w Polsce – miejmy nadzieję, że tak! Z pokładami nadziei zerknijcie więc na poniższe zdjęcia. Na lewo widać smartfon Pixel 4a, z kolei po prawej stronie znajduje się flagowiec Pixel 5. Na pierwszy rzut oka – oprócz rozmiaru i koloru – trudno dostrzec jakieś zmiany.Mi osobiście projekty Google bardzo się podobają, lecz w tym przypadku jestem nieco zawiedziony. Zapewne część fanów marki Pixel spodziewała się czegoś więcej i oczekiwała pewnych zmian w designie. Na nie przyjdzie im jednak nieco poczekać. Trudno jednak o urządzeniu powiedzieć, że jest nieestetyczne.Równie ważne jest jednak wnętrze. Do tej pory nie wiedzieliśmy zbyt wiele, lecz zmieniło się to za przyczyną wycieku. Poniżej znajdziecie domniemaną specyfikację Google Pixel 5 oraz Google Pixel 4a 5G.Jak to wszystko wygląda cenowo?, czyli naprawdę przyzwoite pieniądze w stosunku do poprzedników. Młodszy brat – Pixel 4a 5G – ma z kolei zostać wyceniony na 349 dolarów.Oczywiście do wszystkich wyżej przedstawionych informacji należy podchodzić z odpowiednim dystansem. Mówimy jedynie o przeciekach, które pomimo swojej wiarygodności, wciąż są jedynie przeciekami.Źródło: Reddit (via 9to5google ) / Foto. Google