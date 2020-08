Google Pixel 5 na wideo. Jego specyfikacja i cena zaskakują

Tego się nie spodziewaliście.





Google Pixel 5, czyli kolejny flagowiec Google

Smartfony Google Pixel są dla Androida tym, czym dla systemu iOS są telefony iPhone od Apple, przynajmniej w teorii. Podczas gdy świat odlicza dni do premiery najnowszego Google Pixel 5, my publikujemy wideorender, cenę oraz szczegóły dotyczące jego specyfikacji technicznej. Dalekie od prawdy nie jest stwierdzenie, iż od strony wizualnej Google Pixel 5 przypomina nieco większą wersją telefonu Pixel 4a.W październiku będziemy świadkami premiery nie jednego, a dwóch modeli smartfonów Google Pixel. Pierwszy z nich ma być nowy Pixel 4a z łącznością 5G, a drugim omawiany tu Pixel 5. Do tej pory firma z Mountain View pokazała wyłącznie boczne ramki smartfonu na jednej z zapowiedzi (widoczne na zdjęciu tytułowym). Dzięki wideo renderowi opublikowanemu przez OnLeaks możemy obejrzeć sprzęt w pełnej krasie. Przypominam, że OnLeaks wcześniej udało się zdradzić wygląd Pixela 4a na aż 7 miesięcy przed premierą.Nowy smartfon Google przypomina modele Pixel 4 i Pixel 4a. Czytnik linii papilarny został umieszczony na tylnym, matowym panelu obudowy, co ma rzekomo pomóc obniżyć ogólny koszt produkcji. Z tyłu widać jeszcze wysepkę z trzema aparatami. Uwagę zwraca również najpewniej 6-calowy ekran OLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Kamerkę przednią usytuowano w wycięciu w lewym górnym rogu ekranu.