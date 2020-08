Garmin? Huawei? Phi, to Apple zdominowało rynek smarwatchy

Imponujący wynik.





Apple zdominowało rynek smartwatchy

"Apple dominowało na rynku smartwatchy zarówno jeśli chodzi o liczbę sprzedanych urządzeń, jak i ich wartość. Apple zanotowało rekord, osiągając wynik na poziomie przekraczającym połowę udziałów ze względu na ogromne zainteresowanie zegarkami Apple Watch S5. Jeśli chodzi o dostawy, firma zanotowała 22-procentowy wzrost w Europie i Ameryce Północnej, czyli na najszybciej rosnących rynkach w pierwszej połowie bieżącego roku."

Wydawać by się mogło, że rynek inteligentnych zegarków jest bardzo urozmaicony. Obserwacje wyborów zakupowych osób mi najbliższych oraz wielu anonimowych internautów pozwalały mi przypuszczać, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się propozycje Huawei, Samsunga, a wśród osób amatorsko i zawodowo uprawiających sport - przede wszystkim Huawei. Wiedziałem oczywiście, iż "mówi się", że znaczącą część tego rynku ma Apple. Nie spodziewałem się jednak, że aż tak dużą.W Internecie opublikowano najnowsze dane pochodzące od ośrodka analitycznego Counterpoint. Okazuje się, że inteligentne zegarki Apple Watch stanowiły aż 51,4% wszystkich zegarków na rynku w 1. połowie 2020 roku. W porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku oznacza to wzrost o 8,2 pp., z poziomu 43,2%.- powiedział analityk Counterpoint, Sujeong Lim.