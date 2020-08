Boisz się zarazków? Xiaomi Mineowei przedstawia mały ręczny sterylizator UV

Odkąd szaleje koronawirus, w sieci całkiem dużą popularnością cieszą się różne przyrządy do sterylizacji smartfonów czy maseczek na twarz. Do drobnych przedmiotów jest sporo urządzeń UV, ale w pełni uniwersalne przenośne sterylizatory są już mniejszą grupą produktów (obie funkcje łączy np.). Jednak na ten rynek weszła marka Mineowei pod skrzydłami platformy Xiaomi Youpin.

Prosta i według producenta skuteczna konstrukcja do sterylizacji / foto. Xiaomi Youpin

Nawet 2 godziny nieprzerwanej sterylizacji

Niewielki przyrząd wygląda jak jakiś przyrząd kosmetyczny czy mocno wydłużony zamknięty modem USB LTE. Tak naprawdę skrywa diody UV, akumulator, wtyk ładowania USB typu C, dwa przyciski i niewielki ekran. Sterylizator Mineowei mierzy tylko 162 x 30 x 11,5 mm, więc spokojnie można go zawsze nosić w torebce, a nawet kieszeni.Według materiałów promocyjnych na stronie Xiaomi Youpin, Mineowei potrafi unieszkodliwić aż 99 proc. bakterii i wirusów już po 10 sekundach naświetlania swoimi dwoma diodami LED UV. Nadaje się do dezynfekcji w zasadzie dowolnych powierzchni - smartfonów, maseczek, laptopów, przycisków wind i terminali, sanitariatów, przyborów kuchennych, butelek dla niemowlaków i tak dalej.Aby zapobiec przypadkowym spojrzeniom w pracujące diody, które mogą uszkodzić wzrok, zastosowano czujnik nachylenia, który powinien odciąć UV przy podejrzeniu złego ułożenia sprzętu. W pełni naładowane ogniwo 850 mAh powinno wystarczyć na 120 minut lub co najmniej 40 dezynfekcji średnich przedmiotów.