MiniPC Zotac ZBox jako wydajna stacja robocza z NVidia Quadro RTX 3000

Niewielkie komputery typu miniPC nie kojarzą się z mocnymi maszynami. Oczywiście mogą zapewnić oglądanie wideo w 4K, granie w chmurze albo w stare tytuły, pracę biurową czy podstawę dla innych niewymagających zadań, ale poważna obróbka danych, to już zupełnie inna bajka. Konstrukcje o wymiarach jak Intel NUC są już większe, choć wciąż zaliczamy je do miniPC. Za to mogą mieć na pokładzie znacznie wydajniejsze podzespoły. Zotac poszedł nawet o krok dalej od linii Intela.

Dużo wyjść wideo jak na miniPC / foto. Zotac

Nieco większa miniobudowa, to możliwość pokazania dużej mocy

W swoim najnowszym ZBOX QCM7T3000 umieścił sześciordzeniowy i dwunastowątkowy procesor Intel Core i7-10750H (2,60 GHz, do 5,00 GHz w turbo, 45 W TDP) sparowany z grafiką NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6. To konstrukcja w wersji barebone, więc nie ma w standardzie pamięci. Jest miejsce dla dwóch kości RAM (do 64 GB) DDR4-2933/2666 SODIMM, nośnika 2,5 cala SATA i M.2 SSD (NVMe PCIe x4 lub SATA) o wielkości 2280 lub 2242.Łączność i porty wyglądają naprawdę nieźle. Mamy dwie karty sieciowe Ethernet (jedna 1 Gb, druga z linii Killer z osiągami 2,5 Gb), WiFi 6 Killer AX1650, Bluetooth 5 (łączność bezprzewodowa z dwoma zewnętrznymi antenami), zabezpieczenie Kensington Lock, złącze minijack na głośniki lub słuchawki, wtyk mikrofonu, czytnik kart SD, cztery porty USB 3.0 typu A, dwa porty USB 3.1 (jeden standardowy A, drugi typu C) i aż 4 gniazda obrazu obsługujące 4K (po dwa HDMI i DP).Zotac nie jest miniaturowy jak cytryna, ale to wciąż miniPC. Bliżej mu wymiarami do serii Intel NUC niż np. opisywanego niedawno ultra miniaturowego, czy, za to deklasuje je mocą obliczeniową. Nie mniej 210 x 203 x 62,2 mm, to i tak znacznie mniej niż typowy komputer stacjonarny. Niestety nie znamy ceny Zotaca ZBOX QCM7T3000 ani konkretnej daty wypuszczenia urządzenia na rynek. Oczywiście jeśli takie informacje się pojawią, to jeszcze trzeba liczyć się z wydatkiem na RAM i dysk.Źródło i foto: Zotac