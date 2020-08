Ten smartwatch kosztuje 60 dolarów i ma zaskakująco wytrzymałą baterię

Intrygująca propozycja.





TicWatch GTX - specyfikacja

Nie tylko znanymi markami człowiek żyje. Na rynku regularnie pojawiają się producenci, którzy nie zdobywają globalnego szczytu popularności, ale tworzą urządzenia wysokiej jakości za – często – niższą cenę niż miliardowa konkurencja. Za przykład niech posłuży chińska firma Mobvoi.Jest ona głównie odpowiedzialna za smartwatche ze średniej półki cenowej oraz rozwój przeróżnych technologii z zakresu sztucznej inteligencji i rozpoznawania mowy. Jak się okazuje, już na początku września ukaże się nowa propozycja producenta – zegarek TicWatch GTX. Jestem skłonny przewidzieć, że sprzęt spodoba się części użytkownikom.Przede wszystkim urządzenie ma kusić niską ceną. Mowa o 59,99 euro, czyli około. Za te pieniądze konsumenci otrzymają 1,28-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240x240. Obudowa zegarka zostanie wykonana z metalu i posiadać będzie certyfikat wodoszczelności IP68.Smartwatch będzie łączyć się z telefonem przy pomocy technologii Bluetooth 5.0. Nie zabraknie możliwości monitorowanie(np. bieganie, joga, jazda na rowerze). O opcję śledzenia snu i sterowania muzyką także nie trzeba się martwić.Jeśli zaś chodzi o zasilanie, to, co ma wystarczyć na 10 dni użytkowania przy włączonym trybie oszczędzania baterii. Inaczej urządzenie podziała około tygodnia.Obecnie zegarek znajduje się w przedsprzedaży – zamówienie go teraz z oficjalnej strony poskutkuje naliczeniem rabatu w wysokości 10 procent. W dniu premiery smartwatch zadebiutuje na Amazonie.Źródło i foto: Mobvoi