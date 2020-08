UOKiK wziął pod lupę hulajnogi elektryczne. Jest bardzo źle

Szereg nieprawidłowości.





Podczas gdy Ministerstwo Sprawiedliwości



Hulajnogi elektryczne w Polsce zbadane przez UOKiK

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej z województw śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podkarpackiego skontrolowali 20 przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu elektryczne hulajnogi, rower i deskorolki. Polska Agencja Prasowa podaje, iż w przypadku aż 88% sprzedawanych pojazdów elektrycznych poddanych kontroli stwierdzono różne nieprawidłowości. Większość stanowiły łatwe do usunięcia kwestie formalne.



UOKiK w swoim raporcie zwraca uwagę na przykład na brak deklaracji zgodności wyrobu lub błędu w dokumentacji dotyczące braku opisu pojazdu, nazwy producenta lub niewskazanie norm zharmonizowanych w procedurze oceny zgodności. Jednym słowem: nic, co zagrażałoby konsumentowi. Konsumentów dotyczą jednak inne wykryte nieprawidłowości.



W 32 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi - na przykład brak dokumentacji w języku polskim lub brak wymaganych ostrzeżeń. 28 przypadków naruszeń stanowiły kwestie związane z niewłaściwym oznakowaniem maszyny, czyli na przykład niepoprawne oznaczenie adresu producenta lub jego przedstawiciela oraz roku produkcji.



Podczas gdy Ministerstwo Sprawiedliwości przejęło niedawno od Ministerstwa Infrastruktury kompetencje w zakresie prac nad nowelizacją prawa związanego z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego (UTO), urządzeniom sprzedawanym w Polsce postanowił przyjrzeć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zbadał hulajnogi, rowery i deskorolki elektryczne pod kątem zgodności z przepisami. Wyniki kontroli mogą wprawić w osłupienie.Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej z województw śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podkarpackiego skontrolowali 20 przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu elektryczne hulajnogi, rower i deskorolki. Polska Agencja Prasowa podaje, iż w przypadkusprzedawanych pojazdów elektrycznych poddanych kontroli stwierdzono różne. Większość stanowiły łatwe do usunięcia kwestie formalne.UOKiK w swoim raporcie zwraca uwagę na przykład na brak deklaracji zgodności wyrobu lub błędu w dokumentacji dotyczące braku opisu pojazdu, nazwy producenta lub niewskazanie norm zharmonizowanych w procedurze oceny zgodności. Jednym słowem: nic, co zagrażałoby konsumentowi. Konsumentów dotyczą jednak inne wykryte nieprawidłowości.W 32 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi - na przykład brak dokumentacji w języku polskim lub brak wymaganych ostrzeżeń. 28 przypadków naruszeń stanowiły kwestie związane z niewłaściwym oznakowaniem maszyny, czyli na przykład niepoprawne oznaczenie adresu producenta lub jego przedstawiciela oraz roku produkcji.