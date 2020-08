Samsung Galaxy Z Fold 2 5G pojawia się na nowym wideo

Wygląda naprawdę dobrze.





Samsung Galaxy Z Fold 2 5G na wideo





Samsung podczas premiery flagowych urządzeń z serii Galaxy Note 20 zdecydował się także zdradzić nieco więcej informacji na temat kolejnej generacji flagowego, składanego smartfona – modelu Galaxy Z Fold 2 5G. Tym razem urządzenie przedostało się do sieci na nowym materiale wideo, który pokazuje dokładnie, jak wygląda oraz jak działa nowy smartfon Samsunga. Trzeba przyznać, że. Widać to szczególnie w momencie otwierania oraz zamykania smartfona, a także samej pracy jego zawiasu.Samsung ma zorganizować odpowiednie wydarzenie powiązane z oficjalną prezentacją modelu Galaxy Z Fold 2 5G –. Dokładnie wtedy otrzymamy też więcej informacji na temat samej specyfikacji urządzenia oraz ceny, którą trzeba będzie za niego zapłacić. Oczekuje się, że Galaxy Z Fold 2 5G trafi do regularnej sprzedaży. Z kolei od 2 września producent pozwoli na składanie zamówień w systemie przedsprzedaży.Samsung Galaxy Z Fold 2 5G korzysta zchroniącej wyświetlacz urządzenia. Całość odświeża się z częstotliwością 120Hz. Na przednim panelu, po zamknięciu obudowy znajdziemy z kolei ekran o przekątnej 6,23 cala wykonany w technologii Super AMOLED – w tym przypadku nie posiada on praktycznie żadnych ramek.Na tylnej obudowie znajdziemy trzy kamery z głównym sensorem o rozdzielczości 12 Mpix. Za długie działanie na jednym ładowaniu będzie odpowiadałaObecnie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę oraz informacje dotyczące dostępności samego smartfona.Źródło: PhoneArena / fot. Samsung