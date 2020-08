Sony tłumaczy, jak nowy pad do PS5 zmieni rozgrywkę

Wszystko opiera się o dotyk.





Dualsense, czyli poczuj wszystko





zbliża się wielkimi krokami – nic więc dziwnego, że wszyscy zaczynają się zastanawiać, jak dokładnie będzie działał sprzęt Japończyków. W sieci pojawiła się nowa reklama opisywanej konsoli, a sami programiści firmy ujawnili również,oraz na co pozwoli on użytkownikom. Trzeba przyznać, że funkcja sprzężenia zwrotnego zapowiada się wyśmienicie!W grach takich, jak chociażby Deathloop, programiści mogą użyć(albo jak kto woli, force feedback), aby zaprogramować odpowiednie elementy gry. Konkretniej chodzi tutaj na przykład o moment, w którym bohaterowi zacina się broń – wtedy też odpowiedni przycisk na padzie również się „zatnie”. W Ghostwire: Tokyo, spusty mają dać graczom poczucie odrzutu, a w grze Ratchet & Clank: Rift Apart DualSense zostanie wykorzystany do specyficznego strzelania przy pomocy shotguna.Przycisk na padzie do PS5a jego dalsze wciśnięcie pozwoli na zmianę charakterystyki strzelania z broni.To jednak nie koniec. Programiści odpowiedzialni za inne tytuły będą w stanie dodawać mnogość rozwiązań oraz funkcji powiązanych ze sprzężeniem zwrotnym w PS5. Wszystko to ma przełożyć się na przyjemniejszą rozgrywkę, która będzie bardziej wciągająca. A przynajmniej tak twierdzi japoński producent.Sony twierdzi, iż PlayStation 5 wprowadzi graczy do świata, w którym będą mogli oni „poczuć siłę na wyciągnięcie ręki”. Niestety reklama konsoli nie zdradza jednego,Wiadomo już, że Japończycy starają się utrzymać niską cenę mimo problemów z łańcuchem dostaw dla kluczowych komponentów. To jedyna opcja, która pozwoli SonyŹródło: TheVerge / fot. Sony