SSD USB z nawet 1GB na sekundę. Nowy WD My Passport SSD do 2 TB

Zobacz również: Nimbus Data ExaDrive DC100 z SSD 100 TB już w sprzedaży

WD My Passport SSD jest nieco mniejszy niż typowy dysk SSD USB 2,5 cala / foto. WD

Elegancki SSD od WD

Zacznijmy jednak od ujednolicenia USB. Poczciwe USB 3.0 zgodnie z nowszymi edycjami nomenklatury przeszło zmianę na USB 3.1 Gen 1, a w końcu USB 3.2 Gen 1. Oferuje maksymalne transfery na poziomie 5 Gb/s, a w praktyce około 500 MB/s. To wystarczające parametry jak na SSD SATA. Jednak WD My Passport SSD użytkuje nośnik SSD M.2 NVMe, więc USB 3.2 Gen 1 byłoby wąskim gardłem.Dlatego firma zastosowała standard USB 3.2 Gen 2 (czy innymi słowy USB 3.1 Gen 2) o teoretycznej prędkości do 10 Gb/s. Według testów WD, ich konstrukcja może pochwalić się odczytem nawet do 1050 MB/s i zapisem do 1000 MB/s. Zapewne kości flash pozwalałyby na więcej (nie podano szczegółów na ich temat, choć można założyć, że to 3D TLC), ale znów to interfejs USB 3.2 Gen 2 jest wąskim gardłem, jednak już nie tak bardzo jak w klasycznym USB 3.0. WD My Passport SSD obsługuje zabezpieczanie zawartości hasłem przy 256-bitowym szyfrowaniu sprzętowym AES.Nowy dysk jest też odporny na wstrząsy i upadki z wysokości do 1,98 metra, co nie dziwi przy wykorzystaniu SSD zamiast HDD. Obudowa dobrze mieści się w dłoni, a jak powiedziała Susan Park, vice president działu Consumer Solutions w Western Digital - "Zaokrąglone narożniki, falujące akcenty i miękkie krawędzie sprawiają, że dyski prezentują się wyjątkowo elegancko - zastosowane w nich charakterystyczne wzornictwo nie pozostawia jednak wątpliwości, że pochodzą one z wielokrotnie nagradzanej i docenianej przez użytkowników serii WD My Passport."