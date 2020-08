Flagowe funkcje w smartfonach Samsung Galaxy z serii A zaskakują

Samsung Galaxy A71 i Galaxy A51.





Samsung Galaxy A71 i Galaxy A51 są piękne niczym flagowce

Ekran Super AMOLED - trudno wymagać czegoś więcej

Ładowarkę można śmiało zostawić w domu

Wydajność to coś więcej niż benchmarki

Aparaty idealne na wakacje

Od dłuższego już czasu twierdzę, że smartfony ze średniej półki cenowej to wymarzony sprzęt dla absolutnej większości konsumentów. Na przestrzeni ostatnich lat producenci elektroniki postawili mocny akcent na uatrakcyjnienie swojej oferty właśnie w tym segmencie. Efektem takiego działania jest bardzo duży wybór atrakcyjnie wycenionych smartfonów, które swoim wyglądem i możliwościami wcale nie ustępują droższym rywalom. Najnowsi przedstawiciele serii Samsung Galaxy A są tego doskonałym przykładem.Nie skłamię pisząc, że wiele osób kupuje smartfony przede wszystkim "oczami". Niegdyś przepiękny design i najwyższa jakość wykończenia zarezerwowane były wyłącznie dla propozycji najdroższych, kosztujących nierzadko więcej niż trzy, cztery tysiące złotych. Obecnie za cenę niższą niż dwa tysiące złotych bez problemu da się nabyć sprzęt zawstydzający od strony wizualnej high-endowe urządzenia sprzed lat.Smartfony z serii Galaxy A imponują nie tylko eleganckim wzornictwem i przykuwającą spojrzenie kolorystyką obudowy. Urządzenia te są lżejsze od wielu flagowców, przez co wygodniej trzyma się je w dłoni. Tylny panel Galaxy A71 wygląda jak szkło i mieni się jak szkło. Producent dzięki zastosowaniu tego efektownego tworzywa obniżył masę sprzętu, dzięki czemu pomimo rozmiarów ekranu da się go komfortowo obsługiwać także jedną dłonią.Spojrzenia przyciąga jednak nie tylko obudowa.Niektórym wydaje się, że wysokiej jakości wyświetlacze stosowane są jedynie w najdroższych smartfonach. To mit, który Samsung obala już od jakiegoś czasu. Smartfony Galaxy A51 i A71 wykorzystują matryce Infinity-O, wykonane w technologii Super AMOLED, w których zintegrowano czytniki linii papilarnych. Idealna czerń, świetne odwzorowanie barw i doskonała czytelność w pełnym słońcu - to tylko wybrane ich atuty.Ekran w Galaxy A71 to 6,7-calowy panel z minimalnej grubości ramkami, cechujący się rozdzielczością 2400x1800 pikseli i proporcjami 20:9. Galaxy A51 oferuje odpowiednio 6,5 cala o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i proporcje 20:9. Obecność tego rodzaju matrycy docenicie oglądając filmy, grając w gry, czy nawet przeglądając zdjęcia z wakacji. Przekonajcie się sami, a trudno Wam będzie uwierzyć w to, że panele tak wysokiej klasy zaadaptowano do smartfonów sprzedawanych w tak niskich na tle flagowców cenach.Wygląd obudowy i jakość wyświetlanego obrazu to nie wszystko. Konsumenci jako równie ważne kryteria zakupowe wskazują czas pracy na baterii, wydajność oraz rzecz jasna możliwości fotograficzne. Jak to wygląda w przypadku modeli Galaxy A51 i Galaxy A71?Długi czas działania na baterii nie stanowi już domeny urządzeń najdroższych, ani też opasłych urządzeń typu rugged. Samsung Galaxy A71 z akumulatorem o pojemności 4500 mAh przepracuje nawet 2 dni bez zasilacza, o ile tylko nie będzie on bardzo intensywne użytkowany. Dołączona do niego w zestawie ładowarka o mocy 25 W pozwala uzupełnić baterię od 0 do 100% w zaledwie 80 minut. To świetny wynik, którym nie mogą się pochwalić nawet znacznie droższe flagowce pewnej amerykańskiej firmy.Tańszy model Galaxy A51 z baterią o pojemności 4000 mAh i ładowaniem 15 W również w tej kwestii nie zawodzi.Entuzjaści nowych technologii lubią zwracać uwagę na to, jakie wyniki poszczególne urządzenia osiągają w benchmarkach. Prawda jest jednak taka, że przeciętny użytkownik nie zauważy różnicy w codziennym użytkowaniu pomiędzy dobrej jakości średniopółkowym smartfonem, a dużo droższą high-endową konstrukcją. Samsung Galaxy A71 korzysta z mocy obliczeniowej wykonanego w 8-nanometrowym procesie technologicznym układu Snapdragon 730, uznawanego w tej chwili za jeden z dwóch najlepszych procesorów w swojej klasie. Dba on o płynne działanie nie tylko oprogramowania, ale także wymagających gier 3D.Zarówno Galaxy A51, jak i Galaxy A71 korzystają z trybu Game Booster, by jeszcze bardziej poprawić doznania graczy. Inteligentna funkcja została zaprojektowana tak, aby umożliwić jeszcze płynniejszą rozgrywkę i zredukować zużycie baterii. Co więcej, za jej sprawą można nagrywać i udostępniać zrzuty ekranu i filmy z gier, by udostępniać je później w mediach społecznościowych.Smartfony dopracowane pod kątem czerpania rozrywki multimedialnej oferować powinny odpowiednią ilość przestrzeni na dane. W przypadku nowych smartfonów Galaxy A jest to nawet 128 GB pamięci. Mało? Można ją zwiększyć o kolejne 512 GB dzięki karcie micro SD, sprzedawanej osobno.Najlepszy aparat to ten, który w danym momencie mamy przy sobie. To wyświechtane powiedzenie nabiera nowego znaczenia w sytuacji, gdy w kieszeni spoczywa smartfon z kilkoma różnymi aparatami. Galaxy A71 i Galaxy A51 wpisują się w trend oferowania użytkownikom szerokiego spektrum możliwości z zakresu fotografii mobilnej. Oba urządzenia wyposażono w aż cztery główne aparaty i oprogramowanie, które pozwala wyzwolić pełnię ich potencjału nie tylko amatorom fotografii, ale także osobom nieco lepiej z nią zaznajomionym.Galaxy A71 to główna matryca 64 Mpix z obiektywem (f/1.8), ultraszerokokątny obiektyw o jasności f/2.2 zespolony z matrycą 12 Mpix, aparat makro (5 Mpix, f/2.4) oraz aparat do pomiaru głębi ostrości. Za ich pomocą da się uchwycić dobrej jakości zdjęcia nie tylko w dzień, ale także po zmroku. Fotografię portretową ułatwia tryb Live Focus, pozwalający uzyskać efekt rozmytego tła już po zrobieniu zdjęcia. Ciekawostką jest choćby funkcja wykrywania zamkniętych oczu, rozmycia i nadmiernej ekspozycji, ostrzegająca o tym użytkownika przed zrobieniem zdjęcia.Co ciekawe, w niedawnej aktualizacji smartfony Galaxy A51 i A71 otrzymały funkcje aparatu z flagowego Galaxy S20 . Oprogramowanie urządzeń pozwala uzyskać dostęp do rozbudowanego trybu profesjonalnego, dzięki któremu ustawić można manualnie ostrość, czy też czas otwarcia przesłony. Dostosowywać da się w ten sposób nie tylko ustawienia foto, ale i wideo.Imponujące możliwości Galaxy A71 odkryjemy wybierając się na krótki spacer po mieście. W takich warunkach doskonale sprawdzi się tryb Makro, z którym można podejrzeć z bliska, np. aktywność owadów. Zobaczcie sami.