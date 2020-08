Creative Pebble Plus to głośniki zasilane z USB. Są zaskakująco tanie

Sprzęt godny uwagi.





Creative Pebble Plus będą ozdobą każdego biurka

Firma Creative ma w swojej ofercie całkiem sporo zupełnie niepozornych rozwiązań audio, które zachwycają dobrym brzmieniem. Nie rzucam słów na wiatr - mam tu na myśli chociażby doskonałe mini głośniczki Creative Muvo 1C i 2C towarzyszące mi na większości wyjazdów wakacyjnych. Równie ciekawe wydają się głośniki Creative Pebble Plus, których unikalną cechą jest system zasilania poprzez złącze USB.Creative Pebble Plus to zestaw nagłośnieniowy w systemie 2.1, sprzedawany w cenie zaledwie 149 złotych. Producent zadbał o to, aby sprzęt prezentował się schludnie i elegancko. Minimalistyczny design sprawia, że kolumienki z tworzywa ABS powinny wyglądać co najmniej przyzwoicie na każdym biurku. Satelity ustawione pod kątem 45 stopni mają wymiary 122 x 116 x 115 mm, a subwoofer z otworem bass reflex, wykonany z płyty MDF - 195 x 150 x 202 mm. Na prawej satelicie umieszczono panel regulacji głośności.Producent stawia sprawę jasno: maksymalna moc RMS zestawu Creative Pebble Plus wynosi 8 W. Jest to moc jak najbardziej realna, jako że zasilane z portu USB-A w komputerze ma parametry 5V/2A (10 W) w przypadku nowszych złącz i 5V/1A (5 W) w przypadku tych starszych. W drugim wypadku zestaw pracuje z mocą 4,4 W RMS, chyba że... głośniki zostaną podłączone do zasilacza sieciowego o wyższej mocy, którego producent nie dołącza w zestawie. Wykorzystać można choćby zwykłą ładowarkę do telefonu.Pasmo przenoszenia to 50 Hz - 20 000 kHz, a impedancja wynosi 2 ohmy dla subwoofera o 4 ohmy dla każdego z głośniczków. Stosunek sygnału do szumu do ≥ 75 dB. Zabrakło możliwości połączenia bezprzewodowego - w tej cenie takich luksusów nie powinniśmy raczej wymagać.Pomiędzy głośnikami rozciąga się kabel formowany o długości 1,2 metra. W zestawie jest 1,2-metrowy kabel zasilający z wtyczką USB-A oraz kabelek AUX z wtyczką jack 3,5 mm o tej samej długości. Do subwoofera biegnie przewód RCA o długości 1,8 metra.Źródło: Creative