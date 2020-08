Świetny monitoring do pokoju malucha. Kamera Xiaobai jak minionek

foto. Banggood

Monitoring i dwustronna komunikacja

Zapewne taki cel przyświecał twórcom kamerki Xiaobai Smart Camera A1 Little Yellow Man Edition. To sprzęt marki powiązanej z Xiaomi, która zrobiła specjalną wersję wcześniej znanego modelu. Teraz wygląda jak minionek z amerykańskich filmów animowanych. Jeśli ktoś kojarzy przygody tych śmiesznych żółtych stworków, zapewne od razu zauważy podobieństwo. Poza innym malowaniem (żółty z elementami niebieskimi, czarnymi i białymi) lekko przeprojektowano obudowę, aby wyglądała jak minionek w dżinsowych ogrodniczkach.Pod względem technicznym, to wcześniej znane urządzenie. Zmienił się tylko wygląd, a nie właściwości. Kąt widzenia soczewki wynosi 110 stopni (f2.1, 3 Mpx, zdjęcia 2304 x 1296 px). Kamera jest obrotowa, więc może śledzić obraz dookoła własnej osi w 360 stopniach. Sensor został zaopatrzony w tryb dzienny i nocny oraz funkcję wykrywania ruchu, a nawet śledzenia obiektu.Minionek od Xiaobai dysponuje też mikrofonem i głośnikiem, więc poza nagrywaniem dźwięku, umożliwia również dwustronną komunikację. Xiaobai Smart Camera A1 łączy się bezprzewodowo przez jednozakresowe WiFi n 2,4 Ghz. Produkt zapisuje filmy i zdjęcia lokalnie na karcie microSD do 256 GB lub w chmurze dzięki systemowi Mijia, a przeglądać materiał może nawet kilka osób jednocześnie.