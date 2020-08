BlackBerry wraca na rynek smartfonów!

Niespodzianka.





BlackBerry powraca





fot. BlackBerry

BlackBerry to kultowa marka na rynku mobilnym – swego czasu producent wydawał bardzo lubiane i udane urządzenia z fizyczną klawiaturą. Wraz z upływem lat przedsiębiorstwo przestało być konkurencyjne i borykało się z problemami ze sprzedażą. Po kilkunastu miesiącach przerwy wygląda na to, że BlackBerry nie chce na dobre zrezygnować ze smartfonów. W sieci pojawiła się informacja, iż opisywana marka wróci na rynek sprzętów mobilnych i. Czego możemy się spodziewać?BlackBerry ogłosiło partnerstwo z firmami takimi, jak(spółką zależną od popularnego Foxconnu). Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie w stanie zaprojektować oraz wyprodukować nowy smartfon BlackBerry dodatkowo obsługujący połączenia zJedyne inne, dostępne informacje na temat tego smartfona poza częścią jego nazwy zdradzają, iż będzie on klasycznie posiadał fizyczną klawiaturę oraz pojawi się w Europie i Ameryce Północnej w pierwszej połowie 2021 roku.„Specjaliści w przedsiębiorstwach poszukują bezpiecznych sprzętów z dostępem do 5G, które umożliwią produktywność bez poświęcania komfortu użytkowania. Smartfony BlackBerry są znane z ochrony komunikacji, prywatności oraz danych. To niesamowita okazja dla OnwardMobility i FIH, aby móc wprowadzić je na rynek” – przekazał dyrektor generalny OnwardMobility, Peter Franklin.W ramach umowy, FIH Mobile zaprojektuje i wyprodukuje smartfon BlackBerry, a OnwardMobility. BlackBerry w tym przypadku wykorzystuje więc swoją reputację budowaną przez lata oraz nazwę. Reszta procesu trafiła do innych marek, które będą odpowiedzialne za to, aby nie zawieść konsumentów.Czy to się uda? Na ten momentŹródło: XDA / fot. Randy Lu - Unsplash