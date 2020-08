Przedsprzedaż Panasonic LUMIX G100 - aparat dedykowany vlogerom

W ofercie marki Panasonic pojawił się dedykowany vlogerom i kreatywnym twórcom nowy model aparatu z wymienną optyką. Trwa właśnie promocja, dzięki której do zakupu aparatu dołączany jest rejestrator obrazu HV-HCA14 za 1 zł.Według producenta, LUMIX G100 ma wszystko, czego potrzeba, abyw dobrej jakości 4K/30p i FHD/60p – nawet w najmniej sprzyjających warunkach. Aparat jest lekki i kompaktowy. Połączenie stabilizacji obiektywu i 5-osiowej stabilizacji aparatu LUMIX sprawia, że drgania nie występują, nawet kiedy operator jest w ruchu, a technologia OZO Audio marki Nokia zapewnia czysty i żywy dźwięk bez konieczności korzystania z zewnętrznego mikrofonu.

Panasonic LUMIX G100

Kupując aparat w przedsprzedaży otrzymasz zestaw z rejestratorem obrazu za 1 zł

LUMIX G100 integruje łączność Bluetooth i Wi-Fi. Dzięki dedykowanemu przyciskowi szybko przesyła filmy oraz zdjęcia do smartfona, umożliwiając udostępnianie ich w mediach społecznościowych za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji LUMIX Sync na iOS i Androida. To ciekawy wybór dla wideoblogerów, dzielących się swoją codziennością z innymi.Tylko teraz przy zamówieniu aparatu LUMIX G100 w przedsprzedaży na beiks.com, fotoplus.pl oraz cyfrowe.pl klienci mogą odebrać zestaw z rejestratorem obrazuza 1 zł. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.Źródło: Panasonic