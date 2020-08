Huawei MateBook X 2020 zaprezentowany. Takiego laptopa nie widział świat

Absolutnie przepiękny.





Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie zwróciliście uwagi na laptopy sprzedawane przez firmę Huawei, to teraz macie doskonały powód, aby to zrobić. Producent zaprezentował właśnie swój najnowszy notebook na rok 2020. Mowa o Huawei MateBook X, który jest pierwszym laptopem na świecie wyposażonym w ekran niemalże całkowicie pozbawiony ramek. Przyjrzyjcie mu się dobrze - wkrótce powinien trafić do Polski.Huawei MateBook X otrzymał 13-calowy, dotykowy ekran IPS FullView o rozdzielczości 3000x2000 pikseli (sprzyjające produktywności proporcje 3:2). Współczynnik rozmiaru matrycy do całości powierzchni panelu obudowy, na której została osadzona wynosi aż 90%. Uwagę zwracają nie tylko wąskie ramki otaczające ekran po bokach i na górze, ale także - wyjątkowo - minimalna ramka pod wyświetlaczem.O wydajność laptopa Huawei MateBook X 2020 dbają procesory Intel Core i5 i Core i7 "U" 10. generacji. Dysponują zintegrowanymi układami graficznymi Intel UHD Graphics i współpracują z 8/16 GB pamięci RAM DDR 3 i dyskami SSD PCIe o pojemności do 512 GB. To z pewnością nie są laptopy do grania, ale w roli "notków" biznesowych, studenckich i przeznaczonych do pracy powinny nadawać się znakomicie.Zasilane przez baterie o pojemności 42 Wh wspierają ładowanie z mocą 65 W, odbywające się za pośrednictwem kompaktowej ładowarki. Jeśli jesteśmy przy zasilaniu, warto zauważyć, że w przycisku "Power" zintegrowano czytnik linii papilarnych.Wzrok obserwatora przykuwa ponadto kilka interesujących cech. Przede wszystkim, rozmiary klawiatury i touchpada są naprawdę duże w stosunku do całej powierzchni laptopa. Powinno to przełożyć się na wygodną jego obsługę. Cała konstrukcja waży zaledwie ok. 1 kg (!) i ma 13,6 mm grubości. Na obudowie znajdziemy dwa porty USB-C oraz złącze combo jack 3.5 mm.Huawei MateBook X 2020 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10.Huawei MateBook X 2020 trafi do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych - srebrnej (Frost Silver), niebieskiej (Interstellar Blue), zielonej (Green Mountain Daisy) i różowej (Cherry Blossy Pink).Wszystkie wersje kolorystyczne Huawei MateBook X 2020. | Źródło: HuaweiSprzęt trafi do sprzedaży w Chinach już 24 sierpnia. Ceny poszczegółnych wariantów na tamtejszym rynku wynoszą:Nie wiemy kiedy laptop zadebiutuje globalnie.Przypominam, że jakiś czas temu publikowaliśmy test Huawei MateBook X Pro 2020 . W naszej recenzji chwaliliśmy go między innymi za wysoką wydajność, dobrą jakość wykonania, smukłą konstrukcję, świetny wyświetlacz oraz wygodną klawiaturę i touchpad. Pomimo dość wysokiej ceny jest to jeden z lepszych notebooków biznesowych, jakie znaleźć można obecnie w sprzedaży.Źródło: Huawei