13 przydatnych gadżetów do domu - tydzień znanych marek na AliExpress

Ciekawe i tanie gadżety do codziennego użytku.

ALIWAKACJE

od 24 do 28-ego sierpnia

1. Odkurzacz Dreame XR Premium

2. Robot sprzątający Roborock S50

w AliExpress to nie tylko smartfony i inna elektronika. Znajdziemy tu także przedmioty codziennego użytku, którym się dzisiaj przyjrzymy.W dniachbędziemy mogli skorzystać z kodu, który da nam $5 zniżki przy zamówieniu na minimum $40.Podane w artykule ceny obowiązywać będą, ale produkty można dodać do koszyka już teraz i kupić w momencie gdy ruszy promocja.Warto również zauważyć, że duża część oferty w tym artykule ma jako opcję, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę ().Bezprzewodowy odkurzacz charakteryzuje się siłą ssania na poziomiei dzięki zastosowaniu filtra HEPA jest w stanie przefiltrować do 99,99% cząsteczek kurzu. Dzięki pojemnej bateriiDreame XR może pracować nawet do godziny na jednym ładowaniu.bezprzewodowy odkuracz Dreame XR Premium na AliExpress za $237.99 (ok. 878 zł)Roborock S50 może pochwalić się mocą ssania na poziomieco oczywiście przekłada się na efektywność sprzątania. Urządzenie jest w stanie pokonać progi do 2 cm i nie straszne mu są dywany. Gdy S50 wjedzie na dywan, automatycznie zwiększa swoją moc odkurzania.