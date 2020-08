Qualcomm Quick Charge i inne szybkie ładowanie w powerbankach ADATA

Aż trzy możliwe miejsca do podpięcia kabli łądujących inne sprzęty / foto. ADATA

Qucik Charge znacznie poniżej 100 złotych

W końcu nawet jeśli nie używamy na co dzień powerbanków, to irytująca może być niemożliwość sprawnego doładowania telefonów z dala od sieci energetycznej, a tylko powolny proces. Na szczęście urządzenia tego typu z Qualcomm Quick Charge czy innymi technologiami nie są już tak drogie jak niegdyś. Dwa nowe modele zgodne z amerykańskim standardem zostały zaprezentowane przez ADATA.ADATA P10000QCD i P200000QCD wbrew nazwom nie różnią się tylko pojemnością czy wymiarami. Mniejszy powerbank ma 10000 mAh i 175 gramów, a większy 20000 mAh i 365 gramów. Oba mogą pochwalić się zgodnością z Qualcomm Quick Charge 3.0 i USB Power Delivery 3.0. Większy dodatkowo obsługuje szybkie ładowanie od MediaTeka, Samsunga, Huawei i Oppo. Zastosowane złącza, to dwa duże USB i jedno USB-C. Mały wtyk C może posłużyć też do dostarczania energii elektrycznej do samego powerbanku.Ciekawym dodatkiem jest mały wyświetlacz pokazujący poziom pozostałej energii. Nowe produkty ADATA będą dostępne w Polsce mniej więcej pod koniec września. P10000QCD został wyceniony na 69 złotych, a pojemniejszy i bardziej uniwersalny P20000QCD na 89 złotych. Do wyboru użytkownicy będą mieli białe, czarne i niebieskie warianty.Źródło i foto: ADATA