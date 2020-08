Apple przygotowuje tani zegarek Watch SE?

Premiera miałaby odbyć się za rok.





Apple Watch SE ma być tańszy





fot. Andres Urena - Unsplash

Apple Watch to jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy smartwatch wybierany przez użytkowników na całym świecie. Sprzęt bije kolejne rekordy sprzedaży i wygląda na to, że amerykańska firma zwęszyła interes. Nowe doniesienia, które pojawiły się w internecie wskazują na to, iż Apple może przygotowywać. To może być przepis na prawdziwy hit i znaczne poszerzenie grona odbiorców wspomnianego produktu.Według przecieku,, który jest na rynku już od kilku dobrych lat. Pomimo faktu, iż najnowsza wersja zegarka została oznaczona cyfrą 5, Apple dalej sprzedaje „trójkę” swoim użytkownikom. Watch SE mógłby być więc skutecznym zamiennikiem, z nieco nowszą specyfikacją pod maską.W przypadku iPhone’a, oznaczenie „SE” oznacza to, iż klient otrzymuje. Bardzo możliwe, że dokładnie tak samo stanie się w przypadku Apple Watch SE. Stara obudowa, nowe – szybsze podzespoły. Całość miałaby także oferowaćoraz wariant pozwalający na skorzystanie z sieci komórkowych.Oczywiście Apple Watch SE zapewne nie będzie posiadał niektórych funkcji premium oferowanych przez „regularne” zegarki z jabłkiem w logo. To standardowa taktyka amerykańskiej firmy, która sprawdza się od lat. Płacisz więcej – masz więcej. Według przecieków, Apple Watch SE ma być dostępny od marca 2021,Poczekamy, zobaczymy. Pomysł firmy z CupertinoŹródło: DT / fot. Gian Prosdocimo - Unsplash