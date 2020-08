AMD prezentuje tani chipset A520. Będzie kompatybilny z nowymi procesorami

Nowe płyty główne już w sprzedaży.





Z jakimi procesorami działają płyty główne AMD A520?

Płyty główne z chipsetem AMD A520 już w sprzedaży

ASRock A520M Pro4

ASUS TUF Gaming A520M-Plus

Biostar A520MH

Gigabyte A520 AORUS Elite

MSI MAG A520M Vector WiFi

Planujesz przesiadkę na platformę AMD, ale płyty główne wykorzystujące chipsety X570 i B550 są dla Ciebie za drogie? Powinieneś zatem wiedzieć, że firma AMD zaprezentowała dziś swój najnowszy tani chipset AMD A520, stworzony z myślą o procesorach opierających swe działanie na sockecie AM4.Chipset A520 oferuje użytkownikom pełne wsparcie dla 3. generacji procesorów AMD Ryzen oraz możliwość dalszej modernizacji. Tak, nawet najtańsze płyty główne dla obecnych procesorów AMD będą kompatybilne z architekturą Zen 3. Niestety, płyty nie są kompatybilne wstecznie i nie działają z układami AMD Athlon oraz procesorami Ryzen 1. i 2. generacji. Płyty bazujące na chipsecie A520 nie wspierają też PCI-Express 4.0.Oto, czego można się spodziewać po nowym chipsecie AMD A520. | Źródło: AMDW sklepach w Polsce dosłownie na dniach powinny zagościć płyty główne z chipsetem A520 od czołowych producentów, takich jak ASUS, MSI, ASRock, Gigabyte i Biostar. Wśród premierowych modeli wymienianych przez AMD znajdują się:W przeciwieństwie do płyt głównych A320, płyty A520 oferują linie PCIe 3.0 nie tylko dla chipsetu procesora. Niestety, nie dają one opcji podkręcania i przeznaczone są raczej do podstawowych zastosowań. Jeśli jednak za wszelką cenę chcecie sprawić sobie Ryzen 5 3600, a przyoszczędzić na płycie głównej... A520 może być dla Was.Porównanie możliwości poszczególnych chipsetów stosowanych w płytach głównych dla procesorów AMD. | Źródło: AMDŹródło: AMD