ASUS Zenfone 7 to smartfon, którego chciałbyś mieć. Znamy jego cenę

Alternatywa dla Xiaomi.





ASUS Zenfone 7 zapowiada się wybornie

499 for the 6/128 variant. — Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020

ASUS Zenfone 7 może pojawić się w Polsce

Firma ASUS mało komu kojarzy się z dobrej klasy smartfonami. Tymczasem, tajwańskie przedsiębiorstwo zdążyło po dziś dzień zaprezentować światu co najmniej kilka interesujących urządzeń - mam tu na myśli zwłaszcza telefony ze średniej i wyższej klasy cenowej. Wielkimi krokami nadchodzi premiera smartfona ASUS Zenfone 7, którego to zaprezentowano właśnie na krótkim teaserze umieszczonym w sieci. Domniemana cena i specyfikacja urządzenia sugerują, że naprawdę jest na co czekać.ASUS na swoim oficjalnym koncie w serwisie społecznościowym Twitter umieścił krótką zajawkę reklamową, na której widać górną część przedniego panelu smartfona Zenfone 7. Nie widać na nim ani notcha, ani też wycięcia w ekranie. Oznacza to, że przedni aparat wysuwany będzie zapewne z wnętrza obudowy lub jego rolę spełni obracany aparat główny, podobnie jak miało to miejsce w modelu Zenfone 6. Rozwiązanie efektowne, gwarantujące najwyższą jakość selfie i szalenie estetyczne.Oczywiście istnieje cień szansy na to, że kamerka zostanie usytuowana pod ekranem, ale... z całym szacunkiem do ASUSa: nie wydaje mi się, aby to właśnie ta firma miała być pionierem tej technologii.Cena smartfona ASUS Zenfone 7 stanowi ważny punkt wyjścia dla dalszego postrzegania tego sprzętu. Według najnowszych informacji przekazywanych przez znanego leakstera, Rolanda Quandta, sprzęt trafi do sprzedaży w dwóch wariantach. Zenfone 7 z 6 GB RAmu i 128 GB pamięci wyceniony zostanie na 499 euro (ok. 2187 złotych), a model 8/256 będzie wydatkiem rzędu 549 euro (ok. 2406 złotych).ASUS Zenfone 7 ma korzystać z mocy obliczeniowej najwydajniejszego obecnie układu Snapdragon 865 Plus. Ponadto, telefon zasilany będzie baterią o słusznej pojemności 5000 mAh. W sieci pojawiły się doniesienia o szybkim ładowaniu 30 lub 40 W. Nie zabraknie rzecz jasna NFC, Wi-Fi 6 oraz obsługi 5G.Na polskim rynku debiutowało wiele smartfonów ASUSa i wierzę, że analogicznie stanie się z flagowym Zenfone 7. Urządzenie może stanowić szalenie ciekawą alternatywę dla innych relatywnie tanich smartfonów z wydajnymi procesorami - ot choćby POCO F2 Pro , czy też Redmi X50 Pro Źródło: Twitter