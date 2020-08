Wyborne wieści. Ceny dysków SSD i pamięci RAM ostro w dół

Dobre wieści, ale tylko dla niektórych.





Ceny pamięci RAM i dysków SSD spadną jeszcze w tym roku

Nie tylko panika doprowadzi do obniżenia cen RAMu i SSD

"Podczas gdy dostawcy poprawiać będą wskaźnik opłacalności sprzedaży 128-warstwowej pamięci flash NAND, nadpodaż na rynku pamięci flash NAND nasili się w czwartym kwartale, jeszcze bardziej pogłębiając tym samym spadek średniej ceny jej sprzedaży."

Pamięci RAM od T-Force z podświetleniem RGB. | Źrodło: mat. własny

Mało który temat budzi u naszych czytelników tak duże emocje jak zmieniające się ceny dysków SSD i pamięci RAM. Nic dziwnego. Rynkowa wycena tych podzespołów wpływa bowiem na ostateczne ceny wielu różnych produktów, w których są wykorzystywane - smartfonów, laptopów i innych. Musicie wiedzieć, że według najnowszego raportu publikowanego przez DRAMeXchange znajdujemy się w przededniu gigantycznych obniżek.Aż dwa niezależne źródła prognozują, że ceny nośników SSD oraz pamięci RAM spadną w czwartym kwartale bieżącego roku. Co więcej, trend ten utrzyma się przez całą pierwszą połowę 2021 roku. Powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny: popyt na pamięci jest marginalny, a podaż wciąż relatywnie wysoka. Z wielkich zakupów rezygnują Western Digital, Micron i inni istotni gracze.Analityk Sidney Ho z Deutsche Banku podaje, że centra danych i inni klienci korporacyjni zrobili gigantyczne zapasy na początku pandemii z obaw o potencjalne problemy z dostawami. Finalnie nic takiego nie nastąpiło, a zamiast tego doszło do zjawiska gigantycznej podaży w relacji do stosunkowo skromnego popytu.W raporcie DRAMeXchange czytamy:W nadchodzących miesiącach prognozuje się blisko 15-procentowy spadek cen komponentów, który konsumenci odczuć mogą już w trakcie czarnopiątkowych wyprzedaży. Coś, co jest zbawieniem dla kupujących może okazać się w szerszej perspektywie katastrofą dla producentów.Źródło: DRAMeXchange