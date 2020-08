Przenośna drukarka Xiaomi drukuje nawet na kromce chleba

Nietuzinkowy gadżet.





Drukarka, która pozwala drukować na nietypowych powierzchniach

Niewielu zdaje sobie z tego sprawę, ale firma Xiaomi ma w swojej ofercie drukarki. Nie mam tu na myśli wyłącznie urządzeń wielofunkcyjnych pokroju Mi Injket All-in-One , ale także przenośne drukarki umożliwiające drukowanie na przeróżnych powierzchniach. Nie dalej jak w marcu tego roku informowaliśmy Was o " magicznym długopisie " Xiaomi PrintPen. Tym razem lubiany chiński producent przy współpracy z marką EVEBOT zaprezentował nieco większy mobilny sprzęt drukujący.Xiaomi wraz z EVEBOT przedstawiły światu nową drukarkę przenośną o wymiarach 52x43x95 mm i wadze 145 gramów. Chińczycy zapewniają, że za jej pomocą da się nanieść nadruk na dowolną powierzchnię, nawet na kromkę chleba. Sprzęt wykonany jest z "dobrej jakości plastiku" i ładowany za pośrednictwem złącza USB-C.Kolejny owoc współpracy marki Xiaomi z EVEBOT. | Źródło: XiaomiDzięki nowemu gadżetowi w ofercie Xiaomi nadruki nanosić można na buty, koszulki, skórzane powierzchnie, produkty żywnościowe - jednym słowem: całkiem sporo różnych obiektów. Oczywiście w drukarce stosować można różnego rodzaju tusze, odpowiednie dla każdego z materiałów. Do drukowania na produktach spożywczych stworzono specjalne kartridże z tuszem, który można spożywać.Wzory do druku projektować można w specjalnej aplikacji mobilnej. Oprócz opcji ich ręcznego tworzenia w ręce użytkowników oddano możliwość wgrywania gotowych grafik.Aplikacja mobilna pozwala projektować własne grafiki od podstaw lub wgrywać te uprzednio stworzone. | Źródło: XiaomiNowa drukarka Xiaomi EVEBOT sprzedawana jest obecnie na platformie Youpin w cenie 499 juanów, czyli ok. 250 złotych. Za jakiś czas być może pojawi się także w sklepach, z których zamówić będzie się ją dało do Polski - zapewne w nieco wyższej cenie.Drukowanie na butach. | Źródło: XiaomiŹródło: Xiaomi Youpin