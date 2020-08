iPhone 12 wygląda smakowicie. Wideo zdradza jego wygląd

Moda na retro.





Według najnowszych doniesień premiera nowych smartfonów iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz ich wersji Max odbędzie się już 8 września bieżącego roku. Rzeczą niemalże pewną jest już to, że nowości Apple przypominały będą od strony wizualnej smartfony iPhone 4 i iPhone 5. W podobny sposób firma z Cupertino postąpiła z resztą projektując tegorocznego iPada Pro 2020. Na kanale ConceptsiPhone w serwisie YouTube ukazał się właśnie wideo render prezentujący to, jak najpewniej wyglądały będą iPhone'y na rok 2020.iPhone 12 ma zostać zamknięty w obudowie, której stalowe brzegi będą płaskie, podobnie zresztą jak wyświetlacz OLED. Wiele osób uważa, że iPhone 4 i 5 były najładniejszymi ze smartfonów Apple, więc nic dziwnego, że producent może zechcieć powrócić do tego, co dziś wspomina się często z ogromnym sentymentem.Tegoroczne iPhone'y mają być pierwszymi w historii, które sprzedawane będą bez dołączonych w zestawie słuchawek . Optymiści pomyślą, że gigant z Cupertino chce przez to obniżyć ceny swoich urządzeń, w związku z czym tnie koszty produkcji. Jeśli wierzyć źródłom serwisu Nikkei, niekoniecznie., podawały azjatyckie źródła.Jakiś czas w sieci ukazały się domniemane ceny smartfonów iPhone 12. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że do sprzedaży może trafić aż 6 wariantów urządzeń, różniących się między innymi obsługą standardu 5G. W świetle nowszych spekulacji, Apple ma zdecydować się wyłącznie na sprzedaż urządzeń wspierających 5G. Ich ceny wyniosą:Źródło: ConceptsiPhone @YouTube, mat. własne