Masz smartfon Apple z Fortnite? Możesz zarobić fortunę

Fortnite zniknęło ze Sklepu Play oraz App Store. Powodem były oczywiście kwestie finansowe. Epic Games postanowiło w pewnym momencie omijać prowizje dla Google i Apple, oferując graczom możliwość dokonywania płatności bezpośrednich, w ramach których 100% przychodu trafiało na konto tej firmy. Korporacje usunęły popularną grę sieciową ze swoich platform, na co twórcy Fortnite odpowiedzieli pozwem . W trudnej sytuacji znaleźli się gracze.Gra Fortnite w dalszym ciągu działa na smartfonach, na których została wcześniej zainstalowana. Problem pojawia się, gdy ktoś chce pobrać ten tytuł na swoje urządzenie mobilne. W przypadku sprzętów z Androidem sprawa jest prosta -zainstalować można ściągając plik APK ze strony Epic Games. Fortnite na iOS nie da się jednak w żaden sposób wgrać na iPhone'y. To z kolei stanowi doskonałą okazję do zarobku dla posiadaczy telefonów Apple, które pobrały Fortnite przed wybuchem afery.W zagranicznych serwisach ogłoszeniowych (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) zaroiło się od ofert sprzedaży iPhone'ów z zainstalowaną grą Fortnite. Ceny urządzeń są bardzo różne - startują od kwoty 1 300 dolarów (ok. 4800 złotych) za iPhone'a 11 64 GB, a kończą się na zawrotnych sumach rzędu 10 000 dolarów (ok. 37 000 złotych) za iPhone'a X. Nieco taniej można kupić iPady z Fortnite. Ich ceny wynoszą od 900 dolarów wzwyż.W sieci zaroiło się od ofert iPhone'ów z zainstalowaną już grą Fortnite. Tanio nie jest. | Źródło: ImoreZakup takiego sprzętu jest oczywiście wysoce nierozsądny, w gruncie rzeczy z trywialnego powodu: Epic Games nie ma zamiaru aktualizować Fortnite w wersji na iOS. Poza tym... kto powiedział, że firma dosłownie na przestrzeni kolejnych tygodni nie udostępni na swojej stronie internetowej odpowiedniej wersji Fortnite dla urządzeń Apple?Sprzedającym życzymy w każdym razie powodzenia - a nuż znajdzie się desperat chętny, który zapragnie zostawić im w portfelu parę groszy.Fortnite dla Android pobrać można obecnie pod tym adresem . Przypominamy, że Fortnite dla komputerów osobistych pobierzecie bezpłatnie z naszej bazy plików.Źródło: Imore