Zbliża się PlayStation VR 2. Co już wiemy?

Japoński producent zaczął pracę.





Sony PlayStation VR 2 – co już wiemy?





fot. instalki.pl

Sony może przygotowywać się do premiery zestawu do wirtualnej rzeczywistości drugiej generacji –. Pierwszy sprzęt recenzowaliśmy dla Was już jakiś czas temu. Japoński producent udostępnił w sieci ogłoszenie o pracę, z którego wynika, iż firma poszukuje projektantów oraz inżynierów do specjalnego zespołu, który miałby zająć się tworzeniem wspomnianego sprzętu.. Będą one pracowały nad obudową oraz wyświetlaczem umieszczonym bezpośrednio w samych goglach.Ciekawostką jest fakt, że nowy dział utworzony przez Sony miałby pracować pod banderą Sony Corp. a nie Sony Interactive Entertainment, co może sugerować, iż mamy do czynienia z zupełnie innym sprzętem. Bardzo możliwe, że Japończycy opracowują osobne gogle do VR lub po prostu bardzo rozbudowaną wersję PlayStation VR 2.W opisie stanowiska pracy Sony zwraca również uwagę, iżTo zgadzałoby się z premierą konsoli nowej generacji – PlayStation 5, jednak życie samego produktu już na starcie ma być faktycznie długie.W 2019 roku zauważono zgłoszenie patentowe Sony, które sugerowało, iż PlayStation VR 2 będzie wyglądać bardzo podobnie do swojego poprzednika. Na pokładzie znajdą się jednak znaczące ulepszenia, takie jak chociażby dwie wbudowane kamery z przodu, wbudowaną kamerę z tyłu oraz specjalny kontroler Move z dodatkowym sensorem. Patent ujawnił także, iż, jaką trzeba będzie zapłacić za opisywany wyżej zestaw. Sony będzie musiało bardzo agresywnie grać tym parametrem, aby skusić jak największą liczbę osób.Źródło: DT / fot. instalki.pl