Smartfony, zegarki, audio - sprawdź ciekawe promocje z AliExpress

Smartfony, opaski i inne gadżety.

ALIWAKACJE

1. Xiaomi POCO F2 Pro





2. Xiaomi Redmi Note 9

3. Lenovo K10 Note (Z6 Lite)

na AliExpress to dobra okazja by kupić elektronikę w atrakcyjnej cenie. Znajdziemy tutaj przeceny na sprzęty Xiaomi, Huawei, Lenovo i wiele innych.W dniachbędziemy mogli skorzystać z kodu, który da nam $5 zniżki przy zamówieniu na minimum $40.Podane w artykule ceny obowiązywać będą od, ale produkty do koszyka można dodać już teraz i kupić w momencie gdy ruszy promocja.Warto również zauważyć, że duża część oferty w tym artykule ma jako opcję, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę ().Sercem Xiaomi Poco F2 Pro jest procesor, który wspiera łączność 5G. Producent zastosował technologię chłodzeniaz komorą parową, pokrytą warstwami grafitu i grafenu, by zapewnić niską temperaturę urządzenia nawet podczas dużego obciążenia. Za zasilanie odpowiada pojemna bateria. Smartfon charakteryzuje się szybkim ładowaniem o mocy 30W, co oznacza że naładowanie go do 64 procent zajmuje 30 minut, a po 63 minutach urządzenie naładowane jest do pełna.Jakość wykonania smartfonu jest zaskakująco wysoka – ramkę wykonano z metalu, a ochronę przodu i tyłu urządzenia zapewnia Corning Gorilla Glass 5. Na górnej krawędzi Poco F2 Pro umieszczono sensor podczerwieni, który w połączeniu z aplikacją Mi Pilot pozwala sterować domowym sprzętem RTV. Znajdziemy tu także wysuwaną kamerkę selfie, gniazdo słuchawkowe i mikrofon. Po prawej stronie znajdziemy przyciski regulacji głośności i zasilania, natomiast na dolnej krawędzi umieszczono gniazdo SIM, gniazdo USB-C, mikrofon oraz głośnik.smartfon Xiaomi POCO F2 Pro (6/128 GB lub 8/256 GB) za $399 - $489 czyli ok. 1466 zł - 1797 złSmartfon wyposażony jest w 6,67-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. Za wydajność Redmi Note 9 Pro odpowiada procesororaz układ graficznyTelefon wyposażony został w szybkie ładowanie 30 W, baterię, złącze słuchawkowe jack 3.5 mm oraz port podczerwieni. Czytnik linii papilarnych znajdziemy na boku obudowy. Miłośnicy fotografii też powinni być zadowoleni. Mamy tu aparat główny 64 Mpix, aparat 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2.2, 120-stopniowe pole widzenia), aparat 5 Mpix do zdjęć makro oraz kamerki 2 Mpix odpowiadające za pomiar głębi tła.Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 (4/128GB) na AliExpress za $159 - 168 (ok. 585 zł - 618 zł)Smartfon wyposażony jest w 6,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2310 x 1080 pikseli i proporcjach 19.5:0. Wyświetlacz pokrywa ponad 90% powierzchni urządzenia. Sercem K10 Note jest 8-rdzeniowy procesor. Długą pracę urządzenia zapewnia bateria o pojemności. W zestawie znajdziemy ładowarką z szybkim ładowaniem