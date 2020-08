Kup jeden smartfon Xiaomi, a drugi otrzymasz za darmo

Niespodzianka na 10. urodziny marki.

Promocje Xiaomi w Polsce

Xiaomi Mi Note 10 Lite. | Źródło: Xiaomi

Gdzie kupić produkty Xiaomi w niskich cenach?

Gra planszowa Xiaomi

Livestream z okazji urodzin Xiaomi

Atrakcyjne oferty przygotowano także na inteligentne produkty, takie jak Mi Robot Vacuum Mop, Mi Smart Band 4 czy Mi TV 4S 55" Sklep Mi Home.pl w ramach tzw.oferuje smartfon Xiaomi Mi 10 w wersji 8/128 lub 8/256, do którego bezpłatnie dołączany jest smartfon Redmi 9A o wartości 399 złotych - za darmo. Xiaomi Mi 10 8/128 kosztuje 2999 złotych, natomiast Xiaomi Mi 10 8/256 - 3299 złotych.W specjalnych cenach sprzedawane są też (linki kierują do MediaExpert):Produktów w specjalnych, urodzinowych cenach należy wypatrywać w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl, MediaExpert , online u partnerów handlowych oraz u operatorów sieci komórkowych.Na stronie internetowej event.mi.com dostępna jest wirtualna gra planszowa, w której już teraz można zdobywać m.in. kupony zniżkowe do sklepu mi-home.pl.W czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 17:00 odbędzie się specjalny livestream, podczas którego ogłoszone zostaną dodatkowe promocje. Do wygrania będą również urządzenia Xiaomi. Transmisję będzie można obejrzeć nana Facebooku.Źródło: mat. własny, Xiaomi