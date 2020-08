Ranking najtańszych (w utrzymaniu) drukarek dla uczniów i studentów

Najlepsze modele w atrakcyjnej cenie. Najlepsze modele w atrakcyjnej cenie.









Bez względu na to do jakich zadań będziemy wykorzystywać drukarkę, przed samym zakupem warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Bardzo łatwo jest się przecież zasugerować niską ceną samego urządzenia, by później gorzko zapłakać przy pierwszej wymianie tonera lub atramentu. W niektórych przypadkach kwota, jaką należy zapłacić za kartridż, może oznaczać prawie równowartość samego urządzenia. Przykład? Kupując za 379 zł model HP Laser 107w, musimy się liczyć, że po wydrukowaniu pierwszych 1000 stron przyjdzie nam zapłacić 239 zł.



By uniknąć podobnie (jakże przykrego) rozczarowania, w pierwszej kolejności warto sprawdzić wydajność zestawu startowego oraz koszty związane z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Okazuje się, że obecnie (biorąc pod uwagę koszt zakupu jak i utrzymania) najlepiej prezentują się drukarki atramentowe. W zestawieniu znalazły się jednak dwa urządzenia laserowe, które niewiele odstają od swoich konkurentów.



Brother HL-1223WE

Monochromatyczna drukarka laserowa, która (wyjątkowo jak na urządzenie laserowe) oferuje niewielkie koszty eksploatacyjne. Toner o wydajności 1500 stron kosztuje zaledwie 100 zł, co w przeliczeniu na koszt pojedynczego wydruku przekłada się na 15 gr za stronę. Warto dodać, że wydajność zestawu startowego również wynosi 1500 stron. Co więcej, drukarkę wyposażono również w moduł Wi-Fi oraz podajnik na 150 arkuszy. Model charakteryzuje się jednocześnie szybką pracą wynoszącą 20 str./min.



Wi-Fi

Brak skanera

Szybkość wydruku 20 str./min.

Wydajność zestawu startowego: 1500 stron

Koszt wydruku jednej strony: 15 gr czarno-białej

Cena: 469 zł - sprawdź oferty



Canon PIXMA G1411

Atramentowa drukarka, która oferuje świetną wydajność zestawu startowego – użytkownik na wstępie otrzymuje zapas pozwalający wydrukować aż 12 tys. stron monochromatycznych oraz 7 tys. stron w kolorze. Model świetnie prezentuje się również pod względem kosztów eksploatacji – zakup całego kompletu butelek będzie się wiązał z wydatkiem 116 zł (29 zł za butelkę), co w przeliczeniu na stronę daje 0,4 gr wydruku monochromatycznego oraz 1,2 gr kolorowego. Co na minus? Nie ma tutaj mowy o skanerze czy choćby Wi-Fi. Z wynikiem 8,8 str./min. zajmuje także ostatnie miejsce pod względem prędkości wydruku w tym zestawieniu.



Brak Wi-Fi

Brak skanera

Szybkość wydruku 8,8 str./min.

Wydajność zestawu startowego: 12 tys. stron czarno-białych i do 7 tys. stron kolorowych

Koszt wydruku jednej strony: 1,2 gr strona kolorowa, 0,4 gr strona czarno-biała

Cena: 539 zł - sprawdź oferty



Brak Wi-Fi

Brak skanera

Szybkość wydruku 10 str./min.

Wydajność zestawu startowego: 8100 stron czarno-białych i 6500 stron kolorowych

Koszt wydruku jednej strony: 1,4 gr strona kolorowa, 0,8 gr strona czarno-biała

Cena: 569 zł - sprawdź oferty



Brak Wi-Fi

Skaner

Szybkość wydruku 8,8 str./min.

Wydajność zestawu startowego: 12 tys. stron czarno-białych i do 7 tys. stron kolorowych

Koszt wydruku jednej strony: 1,2 gr strona kolorowa, 0,4 gr strona czarno-biała

Cena: 649 zł - sprawdź oferty



Wi-Fi

Skaner

Szybkość wydruku do 27 str./min.

Wydajność zestawu startowego: 2300 stron czarno-białych i 1300 stron kolorowych

Koszt wydruku jednej strony: 9 gr strona kolorowa, 1,6 gr strona monochromatyczna

Cena: 659 zł - sprawdź oferty



HP Smart Tank 515







Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne, które wyróżnia się przede wszystkim bardzo dużą wydajnością zestawu startowego. Użytkownicy przy zakupie otrzymują 6 buteleczek, które pozwalają zadrukować nawet do 8 tys. stron w kolorze lub 18 tys. stron w czerni. Warto zaznaczyć, że kiedy nadejdzie czas pierwszej dolewki, czyli mniej więcej po upływie 3 lat (tak przynajmniej twierdzi producent), to koszt atramentu w przeliczeniu na pojedynczy wydruk wynosić będzie kolejno 1,8 groszy za stronę w kolorze oraz 0,8 groszy w czerni i bieli. Na wyposażeniu znalazł się także skaner, moduł Wi-Fi oraz Bluetooth. Minus? Drukarka w ciągu minuty jest w stanie wydrukować jedynie 11 stron.



Wi-Fi

Bluetooth

Skaner

Szybkość wydruku do 11 str./min.

Wydajność zestawu startowego: 18 tys. stron czarno-białych i do 8 stron kolorowych

Koszt wydruku jednej strony: 1,8 gr strona kolorowa, strona monochromatyczna 0,6 gr

Cena: ok. 900 zł - sprawdź oferty



