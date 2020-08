Xiaomi pokazało Redmi G. To tani laptop do gier z poważną wadą

Nie ma rzeczy idealnych.





Redmi G Gaming Notebook - laptop z matrycą o nietypowym rozmiarze

Redmi G nie jest idealny, ale może się podobać. | Źródło: Xiaomi

Niska cena Redmi G idzie w parze z pewnymi ustępstwami. Jedno z nich dotyczy baterii. | Źródło: Xiaomi

Tani laptop od Xiaomi jest... naprawdę tani

Redmi G z ekranem 60 Hz, Intel Core i3-10110U i GTX 1650 - 4999 juanów (ok. 2700 złotych)

Redmi G z ekranem 144 Hz, Intel Core i5-10300H i GTX 1650 Ti - 5799 juanów (ok. 3100 złotych)

Redmi G z ekranem 144 Hz, Intel Core i7-10750H i GTX 1650 Ti - 6599 juanów (ok. 3500 złotych)

Laptop dla graczy od Xiaomi zaprezentowany pod banderą marki Redmi. Redmi G Gaming Notebook w istocie jest tak tani, jak obiecywano, przynajmniej jeśli chodzi o jego podstawowy wariant. Design jest przyzwoity, specyfikacja - niezła, a zapowiadana dostępność w popularnych chińskich sklepach sprawia, że wkrótce każdy z Was będzie mógł zamówić go sobie do Polski.Laptopa Redmi G wyposażono w niestandardową matrycę IPS o przekątnej 16,1 cala, rozdzielczości 1920x1080 pikseli i jasności na poziomie 300 cd/m2. W zależności od wybranego wariantu, częstotliwość odświeżania obrazu może wynosić 60 lub 144 Hz. Uwagę zwraca powłoka matująca, która powinna poprawić czytelność ekranu w trudnych warunkach oświetleniowych. Producent zarzeka się, że matryca odwzorowuje 100% palety barw sRGB.Wzrok przykuwa całkiem niezły i efektowny, choć stonowany design. Wewnątrz obudowy znalazło się miejsce dla 16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2933 MHz, dysku SSD o pojemności 512 GB oraz układów graficznych NVIDIA GeForce GTX 1650 lub GTX 1650 TI.Urządzenie wyposażone zostało w dwa porty USB-A 3.2 Gen 1 i jeden USB-A 2.0, wyjścia obrazu HDMI 2.0 i mini DisplayPort 1.4, gniazdo ethernetowe RJ-45 i złącze combo jack. Nie zabrakło głośników stereo o mocy 2 W każdy, modułów Wi-Fi 802.11ax oraz Bluetooth 5.1. Sprzęt otrzymał ponadto podświetlaną klawiaturę.Jedną rzeczą, która może martwić w specyfikacji sprzętowej jest bateria, a konkretnie jej pojemność. Xiaomi podaje, że gamingowy notebook zasilany jest baterią o pojemności zaledwie 55 Wh. Firma obiecuje, że sprzęt jest w stanie przepracować ok. 5,5 godziny bez ładowania w przypadku pracy typowo biurowej. Nie napawa to optymizmem.Ceny Redmi G Gaming Notebook różnią się rzecz jasna w zależności od konfiguracji. Najtańszą kupić można za równowartość ok. 2700 złotych, najdroższą - za ok. 3500 złotych. Laptop trafił dziś do regularnej sprzedaży.Źródło: Xiaomi