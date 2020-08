Nowa lodówka Xiaomi. Mała, ładna i bajecznie tania

Wygląda świetnie.





Lodówka Xiaomi - mała, ale pojemna

Kompaktowa, ale zaskakująco pojemna. Lodówka Xiaomi będzie sprzedawać się doskonale. | Źródło: Xiaomi

Lodówka Xiaomi jest przede wszystkim tania

Ach, gdyby tylko Xiaomi sprzedawało absolutnie wszystkie swoje produkty w Polsce. Byłoby pięknie prawda? Myślę tak ilekroć słyszę doniesienia o kolejnej premierze ciekawego urządzenia, które zadebiutuje najpewniej wyłącznie w Państwie Środka. Tym razem chodzi o lodówkę Mijia Double-door Small Refrigerator. Gdyby pojawiła się ona w tak niskiej cenie w naszym kraju, z miejsca stałaby się przebojem sprzedaży.Xiaomi Mijia Double-door Small Refrigerator to lodówka o wymiarach 113,7 x 52,7 x 47 centymetrów i pojemności 118 litrów. Umieszczona w górnej części zamrażarka ma objętość 33 litrów, natomiast sekcja chłodząca oferuje 85 litrów przestrzeni na żywność. Uwagę zwracają trzy sporych rozmiarów półki oraz szuflada na warzywa i owoce.Xiaomi zachwala cichą pracę swojej lodówki oraz niski pobór mocy. Urządzenie pracuje z głośnością ok. 36 decybeli, zużywając średnio 0,49 kWh na dzień. O technologii No Frost w tak niskiej cenie można raczej zapomnieć, ale producent zapewnia, że specjalna technologia dba o redukcję ilości lodu w sytuacji, w której lodówka chłodzi zawartość z bardzo dużą mocą.Nikt nie ma chyba najmniejszych wątpliwości co do tego, że produkty Xiaomi są tak popularne ze względu na doskonały stosunek ich cen do szeroko pojętej jakości. Nie inaczej jest w przypadku omawianej tutaj lodówki. Cena Mijia Double-door Small Refrigerator w Chinach wynosi zaledwie 899 juanów, co w przeliczeniu daje kwotę około 500 złotych. Trzeba przyznać, że to naprawdę niewiele.Lodówka trafiła już do przedsprzedaży w Chinach na witrynie Mi.com oraz w ramach serwisu Xiaomi Youpin.Źródło: Xiaomi