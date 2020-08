Samsung prawdopodobnie będzie aktualizował tańsze smartfony jeszcze przez 3 lata

Świetna wiadomość!





Seria Galaxy A z 3-letnim wsparciem?

Posiadacze tańszych wariantów smartfonów są zazwyczaj na przegranej pozycji. Na aktualizacje muszą czekać często dłużej, aniżeli osoby z flagowymi modelami. Normą jest także porzucanie wsparcia budżetowych urządzeń. Samsung postanowił nieco inaczej podejść do takiego stanu rzeczy.Jak się okazuje, na stronie pomocy koreańskiej pomocy technicznej znalazła się wzmianka o… trzyletnim wsparciu dla smartfona Galaxy A90 (podobnie jak S10, S20, Note 10 oraz Note 20). Można tam również wyczytać, że producent rozważa rozszerzenie aktualizacji o inne telefony z serii Galaxy A oraz wszystkie tablety wydane po Galaxy S10.Użytkownicy mają zostać poinformowani w stosownym czasie o takim „prezencie”. Jeśli więc informacje się potwierdzą, to. Nie należy się jednak nadmiernie cieszyć. Wsparcie może być ograniczone wyłącznie do jednego państwa albo w ogóle nie zostać wdrożone.Należy więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na wieści od producenta. Z pewnością posiadacze urządzeń Samsunga ze średniej półki cenowej byliby zadowoleni.Źródło: Android Authority / Foto. instalki.pl