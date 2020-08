Zmarł Russel Kirsch, wynalazca piksela. To ojciec cyfrowej fotografii

Zostawił po sobie ogromną spuściznę.





Ojciec cyfrowej fotografii

Pierwsze zdjęcie, które zostało poddane cyfryzacji, przestawiające syna Russela Kirscha – Waldena. | Źródło: Narodowe Biuro Standardów i Technologii

Russel Kirsch, amerykański inżynier, którego uznaje się za wynalazcę piksela, zmarł kilka dni temu w swoim domu w Portland w USA. Naukowiec miał 91 lat. Jego badania, których historia sięga lat 50. XX wieku, leżą u podstaw całej dziedziny obrazowania cyfrowego.Kirsch, który urodził się w 1929 roku, studiował na Harvardzie i MIT, po czym od 1951 roku pracował w amerykańskim Narodowym Biurze Standardów (dziś znanym pod nazwą Narodowego Instytutu Standardów i Technologii). W Narodowym Biurze Standardów inżynier stał się częścią zespołu, który stworzył komputer SEAC (Standards Eastern Automatic Computer).W 1957 roku Kirsch opracował wraz ze swoim zespołem kolejne ważne urządzenie – skaner, który pozwolił na powstanie pierwszych cyfrowych zdjęć - długo przed tym zanim wynaleziono cyfrowe aparaty fotograficzne. Urządzenie wykorzystywało obracający się bęben oraz fotopowielacz, który wykrywał odbicia tworzone przez małe zdjęcie zamontowane na bębnie. Poza tym, między bębnem a fotopowielaczem umieszczona była maska, która dzieliła obraz na piksele. To powiedziawszy, samo określenie „piksel” powstało lata później.Pierwszym obrazem zeskanowanym przy pomocy skanera z Narodowego Biura Standardów było zdjęcie trzymiesięcznego syna Russela Kirrscha – Waldena. Było to biało-czarne zdjęcie o rozdzielczości 179 na 179 pikseli przy rozmiarze 5 na 5 centymetrów. Znajdziecie je poniżej, w powiększonej wersji. Warto dodać, że 2003 roku omawiana fotografia została umieszczona przez magazyn Life na liście 100 zdjęć, które zmieniły świat.Wynalazek Kirscha i jego zespołu przyczynił się w przyszłości do opracowania wielu istotnych technologii związanych z dziedziną cyfrowej fotografii, a pośrednio także medycyny i eksploracji kosmosu. Technologie te wykorzystano na przykład podczas misji Apollo.Aż do swojej emerytury Kirsch pracował w Narodowym Biurze Standardów nad wczesną sztuczną inteligencją, a po przejściu na nią próbował realizować swój pomysł na adaptacyjne piksele, które umożliwiałyby wyświetlanie znacznie wyraźniejszych obrazów w niższych rozdzielczościach. Wynalazca nie był jednak wyłącznie inżynierem, ale również podróżnikiem, wspinaczem i artystą.Źródło: PCGamer / fot. tyt. zrzut ekranu/ YouTube