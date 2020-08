Użytkownicy laptopów Huawei mogą otrzymać naklejki NFC za darmo

Dostęp do technologii Huawei Share.





Szybko i wygodnie

Huawei poinformował, że od 13 sierpnia salony serwisowe marki oferują darmowy montażna starszych laptopach, co zapewni im możliwość obsługi Huawei Share.Z oferty można również skorzystać w przypadku nowych modeli laptopów Huawei, gdy naklejka z NFC uległa uszkodzeniu. Huawei Share umożliwia korzystanie z funkcji OneHop oraz Multi-Screen Collaboration, które pozwalają na szybkie, bezprzewodowe przesyłanie plików, w tym zdjęć i filmów między smartfonem i tabletem a laptopem marki, a także współdzielenie ekranu urządzenia mobilnego na laptopie.Darmowy montaż naklejki z NFC jest możliwy we wszystkich salonach serwisowych Huawei w całym kraju i jest możliwy na starszych modelach laptopów marki:. Lista salonów serwisowych Huawei dostępna jest na stronie producenta Naklejka z NFC zapewnia użytkownikom laptopów Huawei możliwość korzystania z funkcji Huawei Share OneHop. Rozwiązanie to pozwala na synchronizację i wymianę danych, takich jak zdjęcia, pliki tekstowe czy pliki wideo między urządzeniami Huawei, bez potrzeby wykorzystywania do tego kabli czy sieci Wi-Fi.Dzięki Huawei Share użytkownicy laptopów marki mogą również korzystać z funkcji Multi-Screen Collaboration. Umożliwia ona współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych Huawei (smartfon lub tablet z nakładką EMUI w wersji 10.0 lub wyższej) z laptopami marki. Między współdzielonymi ekranami można miedzy innymi przesunąć dowolny plik, aby zapisać go w pamięci drugiego urządzenia.Funkcja Huawei Share OneHop jest dostępna tylko na wybranych smartfonach Huawei (z nakładką systemową EMUI w wersji 9.0 lub wyższej oraz wyposażonych w technologię NFC) i laptopach Huawei, które wyposażone są w technologię NFC oraz rozwiązanie PC Manager w wersji 9.0.1.80 lub nowszej.Źródło: Huawei