Polityka Trumpa wykończy Apple. Chińczycy zapowiadają porzucenie iPhone'ów

I nic dziwnego.





Donald Trump straszy nowymi obostrzeniami

Chińczycy zagłosują portfelami - już to zapowiedzieli

Przywiązanie do aplikacji mocniejsze, niż przywiązanie do producenta elektroniki. Na zdjęciu: iPhone X. | Źródło: Canva Pro

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

Jak zareagowalibyście, gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił odciąć Was od aplikacji, którą wykorzystujecie na co dzień do kontaktu ze swoimi bliskimi? W takiej właśnie sytuacji mogą znaleźć się wkrótce Chińczycy korzystający ze smartfonów Apple iPhone. Stoi przed nimi widmo utraty dostępu do komunikatora WeChat, który na mocy nowych ustaleń ma zostać usunięty ze sklepu App Store.Sankcje wymierzone w chińskie firmy jeszcze w zeszłym roku nie są luzowane, wręcz przeciwnie. Prezydent USA zasugerował, że firma będąca właścicielem najpopularniejszego w Chinach komunikatora (WeChat) ma zostać objęta sankcjami zabraniającymi jej prowadzić interesy z amerykańskimi firmami. Oznacza to, że narzędzie nie będzie mogło być oferowane w sklepie z aplikacjami Apple App Store. A to oznacza dla Apple katastrofę.WeChat jest dla Chińczyków tym, czym dla Polaków są Messenger oraz WhatsApp - podstawowym narzędziem komunikacji. I obywatele Państwa Środka wcale nie mają zamiaru z niego rezygnować.W sondzie przeprowadzonej na chińskim serwisie społecznościowym Weibo aż 95% respondentów odpowiedziało, że jest gotowych porzucić swojego iPhone'a, jeżeli WeChat nie będzie mógł być instalowany na produktach Apple. Dla wielu sprzęt taki stanie się bezużyteczny w sytuacji, gdy nie będzie umożliwiał prowadzenia dialogu z rodziną i znajomymi. Chińczycy jako alternatywę wybiorą z pewnością urządzenia produkcji chińskiej, wykorzystujące Androida pozbawionego dostępu do usług Google, które w tamtejszym kraju i tak nie działają.Znany analityk Apple, Ming-Chi Kuo przewiduje, że Apple zaliczyć może nawet 30% spadek sprzedaży w efekcie usunięcia aplikacji WeChat ze swojego sklepu. Pamiętać należy, że Chiny liczą sobie 1,4 miliarda mieszkańców i są dla firmy Apple kluczowym rynkiem.Donald Trump znany jest z tego, że często wygłasza swoje opinie i zapowiedzi zupełnie bezrefleksyjnie. Wiele z jego internetowych „obietnic” nie jest w ogóle realizowanych, a niektóre wprowadzane są w innym niż spodziewany kształcie. Tak właśnie może być w przypadku apki WeChat, która finalnie może zostać zbanowana... jedynie w Stanach Zjednoczonych. Nawet w takiej jednak sytuacji Kuo przewiduje nawet 6-procentowy spadek sprzedaży urządzeń Apple.Już teraz firmy takie jak Apple, Disney, Ford i wiele innych zawiązało sojusz mający na celu wymuszenie na amerykańskiej administracji poluzowanie restrykcji w zakresie handlu z Chinami. Od początku było oczywistym, że na zakazach stracą nie tylko Chińczycy.Źródło: Bloomberg