AKTUALIZACJA: Realme C11 już w Polsce. Najnowszy smartfon w cenie poniżej 500 złotych

Powiązana z Oppo marka realme właśnie wprowadziła do Polski swój najnowszy model smartfonu dla oszczędnych, czyli realme C11. Dysponuje niezłymi możliwościami w cenie 499 złotych. Jeśli nie możecie wydać wiele na swój nowy telefon, to realme C11 może być właśnie dla was.

foto. realme

Nowy król tanich telefonów?

Chcąc oszczędzić, to w sprawie smartfonów trzeba iść na wiele kompromisów. Co można mieć poniżej 500 złotych? Ciężki do używania zamiennik prawdziwego smartfonu? Niekoniecznie. Realme C11 nie jest oczywiście wysokopółkowym modelem, ale można się zdziwić, co oferuje za tak niewiele pieniędzy. Firma zaopatrzyła ten model nawet w duży ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości HD+ (1600 x 720 px) i ultrapanoramicznych proporcjach 20:9 zgodnie z najnowszymi trendami. Ma też dobry stosunek obudowy do powierzchni matrycy wynoszący 88,7 proc.Innym atutem, i to nie tylko w takiej cenie, jest pojemna bateria 5000 mAh. Dzięki temu można słuchać muzyki przez 169 godzin (zapewne na wyłączonym ekranie) lub oglądać filmy nawet 21 godzin. Średnio przy graniu realme C11 wytrzyma 12 godzin. W razie konieczności, realme C11 może podzielić się swoją energią elektryczną dzięki funkcji tzw. odwrotnego ładowania i z dala od gniazdka zasilić np. słuchawki na takiej samej zasadzie jak powerbank.Wnętrzności, to procesor MediaTek Helio G35, 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia kartą microSD. Ośmiordzeniowy chip MediaTeka oparty o ARM Cortex-A53 nie jest może wyjątkowo mocną jednostką, ale według, plasuje się pomiędzy Snapdragonem 625, a Snapdragonem 626. To też podobny wynik do Exynosa 7880 od Samsunga.