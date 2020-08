Po co kable w słuchawkach? Jabra Elite 75t z bezprzewodowym ładowaniem i muzyką

foto. Materiały prasowe Jabra

Nie martw się o wodę, kurz i pot

Jabra Elite 75t i Jabra Elite Active 75t są dokanałowymi słuchawkami Bluetooth. Zestawy składają się z zupełnie oddzielnych dwóch części jak np. Apple AirPods, a nie słuchawek połączonych kabelkami pomiędzy sobą, co było częstsze w starszych modelach. Możemy je ładować wkładając do etui, co jest standardem na rynku. Ciekawą właściwością jest jednak dostarczanie energii elektrycznej do samego futerału. Poza kabelkiem USB-C obsługuje też ładowanie indukcyjne, choć zgodny ze standardem Qi zasilacz trzeba już dokupić we własnym zakresie.Obie wersje zapewniają do 7,5 godziny pracy na baterii i do 28 godzin z w pełni naładowanym etui, które samo także zawiera wbudowany akumulator. Elite i Elite Activ dostały poczwórne mikrofony dla lepszego przetwarzania dźwięku. Poza tym producent umożliwia dokładnie ustawienie dźwięku dzięki aplikacji Jabra Sound+. Funkcja MySound działa na podstawie automatycznych testów słuchu, więc kalibruje działanie Jabra Elite 75t i Jabra Elite Activ 75t dla każdego użytkownika w optymalny sposób.Oprogramowanie producenta pozwala również na personalizację przycisków. Funkcje takie jak np. przewijanie piosenek czy wyciszanie mogą wędrować pomiędzy słuchawkami lub być w inny sposób dostosowane do własnych preferencji. Sprzęty zapewniają też dostęp do Siri i Asystenta Google za pomocą jednego dotknięcia. Oba modele są wodoodporne i pyłoszczelne, ale z zachowaniem różnych klas. Standardowa edycja może pochwalić się certyfikatem IP55, a Actie nawet IP57. Co ważne, dwuletnia gwarancja uwzględnia uszkodzenia spowodowane wodą czy potem i kurzem.