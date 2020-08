Intel przygotowuje kartę graficzną, która ma powalczyć z NVIDIĄ i AMD

Ambitne plany.





Premiera już w 2021 roku





fot. Intel

przeznaczoną do gier – do tego wszystkiego ma ona posiadać na pokładzie wsparcie dla technologii ray tracing. Całość zostanie zamknięta w architekturze Intel Xe. To nic innego, jak nowy wariant mikroarchitektury pozwalającej na wykorzystanie układów scalonych o niskim poborze mocy zoptymalizowanych do przetwarzania dużych zbiorów danych. Po roku sprzecznych informacji z obozu Intela w końcu potwierdziło się, na co dokładnie chce postawić amerykańskie przedsiębiorstwo.Intel zaprezentował kilka nowych mikroarchitektur. Pierwsza z nich toprzeznaczona do kart graficznych obsługujących standard GDD6. Oficjalna premiera ma odbyć się już w 2021 roku, w bliżej nieokreślonym miesiącu. Drugą z mikroarchitektur jest Xe-HPC przeznaczona do użytku w superkomputerach. Jej premiera również spodziewana jest na 2021 rok.Podczas wydarzenia Architecture Day, Intel zademonstrował możliwości mikroarchitektury Xe-HPG, która była w stanie transkodować. Nie wiadomo, jak całość będzie w stanie przełożyć się na wydajność gier, ale istnieje zbyt wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, zanim można będzie ostatecznie wyrokować.Wraz z oficjalną prezentacją nowej karty graficznej Intela, w końcu będziemy świadkami przełamania duopolu na rynku w postaci NVIDII oraz AMD.Wszystkie znaki na niebie wskazują także na to, iż nowe karty graficzne Intela będą budowane przy pomocy tajwańskiej odlewni TSMC. To to samo miejsce, którego obecnie używa NVIDIA oraz AMD do produkcji procesorów dla swoich kart graficznych.Więcej o pomyśle IntelaNie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać.Źródło: PCGamer / fot. Intel