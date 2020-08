Xiaomi Mi 10 Ultra i Redmi K30 Ultra nie trafią na rynek międzynarodowy

Dziwna decyzja producenta.





Nowe smartfony Xiaomi nie wyjdą poza Chiny





fot. Xiaomi

W ostatnim czasie Xiaomi zaprezentowało smartfony Mi 10 Ultra oraz Redmi K30 Ultra – obie konstrukcje upamiętniały dziesięciolecie chińskiej marki oraz były wydane na swego rodzaju jubileusz. Podczas gdy Xiaomi Mi 10 Ultra zawiera w sobie najnowsze technologie, model Redmi K30 Ultra posiada świetny stosunek jakości do ceny. Chiński producent zdecydował jednak, żeDlaczego tak się stało?Serwisy takie, jak GSMArena i Android Authority powołują się na przedstawicieli Xiaomi, którzy poinformowali, iż. Oba smartfony nie pojawią się poza Chinami kontynentalnymi. Co więcej, Xiaomi już jakiś czas temu umieściło niektóre sprzęty, w celu wypuszczenia ich na rynek międzynarodowy.Sprawa może być powiązana z nowym procesorem MediaTek Dimensity, który trafia tylko do sprzętów znajdujących się w chińskiej sprzedaży. MediaTek informował, iż układy przeznaczone na rynki międzynarodowe zaczną pojawiać się w smartfonach dopiero od trzeciego kwartału 2020 roku. Nie wiadomo więc czy Xiaomi finalnie zdecyduje się na zmianę swojej decyzji, czy też użytkownicy faktycznie nie będą mogli kupić nowych smartfonów firmy poza Chinami.Nowa decyzja Xiaomi może być rozpatrywana negatywnie przez niektórych klientów marki, którzy chcieli wyposażyć się w nowy sprzęt. Szczególnie w przypadku modelu Mi 10 Ultra mowa o nowoczesnych technologiach oraz przełomowym, szybkim ładowaniu, które mogło przełożyć się na naprawdę niezłą sprzedaż urządzenia.No cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko mieć nadzieję, że wraz z czasem Xiaomi zmieni zdanie iŹródło: XDA / fot. Xiaomi