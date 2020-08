9 świetnych gadżetów do samochodu - tydzień znanych marek w AliExpress

Kamerki i inne akcesoria w przecenie.





AliExpress wystartował ze swoim. Znajdziemy tam dziesiątki ofert na produkty od producentów takich jak Xiaomi, Baseus, EDIFIER, itd. Dzisiaj przyjrzymy się gamie akcesoriów samochodowych na przecenie. Co więcej, w dniachbędziemy mogli skorzystać z kodu, który da nam $5 zniżki przy zamówieniu na minimum $40.Podane w artykule ceny obowiązywać będą od, ale produkty do koszyka można dodać już teraz i kupić w momencie gdy ruszy promocja. Kampania rusza w poniedziałek, 24 sierpnia o godz. 9:00.9,35-calowa kamerka DVR 70mai Rearview Dash Cam Wide pozwala nagrywać wideo w jakości 1080p i oferuje ona. Nagrane filmy możemy pobrać na telefony z systemami Android lub iOS dzięki dedykowanej aplikacji. Starsze nagrania są nadpisywane przez nowsze by oszczędzić miejsce na karcie SD.Sam montaż urządzenia jest prosty i dzięki temu, że nakładamy je na oryginalne lusterko wsteczne, nie zajmuje praktycznie żadnego dodatkowego miejsca. Do rejestratora możemy dokupić kamerkę cofanialub. Dodają one funkcje kamery cofania i podglądu wstecznego w czasie rzeczywistym.wideorejestrator 70mai Rearview Dash Cam Wide za $57.88 - $93.92 czyli ok. 212 zł - 345 złDDPai Dash Cam N3 oferuje nagrywanie obrazu w rozdzielczościdzięki czemu nagrania są bardzo wyraźnie.pozwala uchwycić pełniejszy obraz sytuacji na drodze. Dzięki zastosowaniu technologii Wide Dynamic Range i obiektywu F1.8, rejestrator uchwyci więcej szczegółów w warunkach niskiego i wysokiego natężenia oświetlenia.Wideorejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania by zrobić miejsce na nowe. W razie wystąpienia kolizji, kamerka zabezpieczaprzed usunięciem. Dash Cam N3 współpracuje z dedykowaną aplikacją na smartfony, w której możemy np. edytować zdjęcia i nagrane filmy wideo.kamerka DDPai Dash Cam N3 na AliExpress za $44.99 (ok. 167 zł)3-calowa kamerka na deskę rozdzielczą AZDOME M01 nagrywa obraz w rozdzielczości 1080p i oferuje aż. Tak jak w przypadku poprzednich kamerek, M01 usuwa automatycznie najstarsze nagrania by zaoszczędzić miejsce na karcie SD. Oferuje ona także funkcję monitorowania parkingu, G-sensor, który automatycznie rozpoczyna nagrywanie podczas kolizji oraz nagrywanie głosu.