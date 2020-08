Huawei Watch Fit: nadchodzi ciekawy zegarek

Z wyglądu przypomina Apple Watcha.





Huawei Watch Fit – specyfikacja





fot. Huawei

Huawei przygotowuje nowego smartwatcha, który różni się nieco od produktów prezentowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy przez chińskiego producenta. Do sieci przedostało się więcej informacji na temat, dzięki czemu wiemy, czego mniej więcej możemy się po nim spodziewać. Na pierwszy rzut oka zegarek przypomina nieco model Watch od Apple, jednak jego specyfikacja będzie czymś, na co raczej nie będzie można narzekać.Jeśli plotki się potwierdzą, tozadebiutuje oficjalnie w czterech różnych kolorach. Urządzenie zostanie wyposażone wdziałający w rozdzielczości 456 x 280 pikseli. Oprócz tego użytkownicy mogą liczyć także na wodoodporność do 5ATM, czujnik tętna, akcelerometr, czujnik oświetlenia, GPS oraz barometr.W przeciwieństwie do okrągłego wyświetlacza, jak w zegarkach z serii Watch GT, zegarek Huawei Watch Fit. Sprzęt posiada również pojedynczy, fizyczny przycisk znajdujący się po prawej stronie ramki wraz z małym otworami – w nich prawdopodobnie znajdzie się mikrofon, który będzie umożliwiał nagrywanie rozmów.Wygląda także na to, iż Huawei Watch Fit posiada. Można się spodziewać, że pod względem kolorystyki, chiński producent jak zawsze dostarczy szeroką gamę modeli do wyboru.Ostatnie z informacji wskazują, iż Watch Fit będzie w stanie działaćCałość będzie zasilana nowym procesorem Kirin A1 oraz autorskim oprogramowaniem Huawei.Ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt? Przecieki mówią o około 119 euro, co w przeliczeniu na złotówkiNie wiadomo, kiedy można spodziewać się oficjalnej premiery.Źródło: Huawei Central / fot. Huawei Central