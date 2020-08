Telewizor Xiaomi z przezroczystym ekranem. Sprzedaż rusza za kilka dni

Zdumiewające urządzenie.





Przezroczysty telewizor Xiaomi

Przezroczysty telewizor Xiaomi nie ma tylnego panelu obudowy. Patrząc na wyłączone urządzenie zobaczycie co znajduje się za nim! | Źródło: Xiaomi

Nie czekajcie na telewizory przyszłości - to jest telewizor przyszłości! | Źródło: Xiaomi

Wszystko co dobre ma swoją cenę

Xiaomi nie poprzestało dziś na zaprezentowaniu nowych smartfonów Xiaomi Mi 10 Ultra i Redmi K30 Ultra . Chiński producent w trakcie konferencji organizowanej z okazji 10-lecia firmy wyciągnął asa z rękawa, którym okazał się telewizor. To pierwszy produkowany masowo telewizor wyposażony w przezroczysty ekran OLED.Przyjrzyjcie się uważnie, bo o to na zdjęciach widzicie telewizor z niemal całkowicie przezroczystym panelem, który pozbawiony został tylnego panelu obudowy. Podzespoły zapewniające jego poprawną pracę ukryte są wewnątrz słusznych rozmiarów podstawie.Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition to sprzęt wyposażony w 55-calowy ekran OLED o współczynniku kontrastu statycznego wynoszącym 150 000:1 i nieskończonym kontraście dynamicznym. Obraz wyświetlany jest z częstotliwością 120 Hz, a za jego płynne wyświetlanie odpowiada autorski układ MediaTek 9650. Xiaomi informuje ponadto o 93-procentowym pokryciu spektrum barw DCI-P3.Wyświetlacz otacza ramka o grubości zaledwie 5,7 mm. Xiaomi zachwala system AI Master for Audio, który automatycznie dobiera ustawienia dźwięku do odtwarzanej zawartości - muzyki, filmów, wiadomości, sportu i kilku innych kategorii. Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla Dolby Atmos. Sprzęt działa pod kontrolą oprogramowania MIUI dla TV.Cena Mi TV LUX OLED Transparent Edition wynosić będzie na rynku chińskim 49 999 juanów, kiedy trafi on do sprzedaży 16 sierpnia. W przeliczeniu na złotówki daje to dość astronomiczną kwotę 26 940 złotych. Nikt chyba nie spodziewał się, że będzie tanio?Źródło: Xiaomi