Nowy smartfon Xiaomi naładujesz do pełna w 23 minuty. To przełom!

Trudno się w nich nie zakochać.





Xiaomi Mi 10 Ultra - demonstracja siły Xiaomi

Xiaomi Mi 10 Ultra - najlepszy z flagowców Xiaomi. | Źródło: Xiaomi

Ładowanie z mocą 120 W - wyższą, niż sugerowano wcześniej. | Źródło: Xiaomi

48 Mpix - moduł podstawowy z obiektywem f/1.85 z OIS, rozm. piksela 2.4 μm

- moduł podstawowy z obiektywem f/1.85 z OIS, rozm. piksela 2.4 μm 20 Mpix - moduł szerokokątny z obiektywem o kącie widzenia 128 stopni (12 mm)

- moduł szerokokątny z obiektywem o kącie widzenia 128 stopni (12 mm) 12 Mpix - moduł portretowy (tele), rozm. piksela 1.4 μm

- moduł portretowy (tele), rozm. piksela 1.4 μm 48 Mpix - moduł z obiektywem peryskopowym f/4.1 - 120x zoom cyfrowy

Zestaw kamer w smartfonie Xiaomi Mi 10 Ultra. | Źródło: Xiaomi

Redmi K30 Ultra - flagowiec w doskonałej cenie

Redmi K30 Ultra - niemal trzykrotnie tańszy od Mi 10 Ultra, ale... i zapowiadający się niemal równie doskonale. | Źródło: Xiaomi

64 Mpix - moduł główny, rozm. piksela 1.6 μm

- moduł główny, rozm. piksela 1.6 μm 13 Mpix - moduł z obiektywem ultraszerokokątnym (kąt widzenia 119 stopni)

- moduł z obiektywem ultraszerokokątnym (kąt widzenia 119 stopni) 5 Mpix - moduł z obiektywem telemakro

- moduł z obiektywem telemakro 2 Mpix - sensor głębi tła

Czego chcieć więcej za ok. 1100 złotych?! | Źródło: Xiaomi

Możemy oficjalnie zakończyć spekulacje na temat będących przedmiotem ostatnich wycieków nowych, flagowych smartfonów Xiaomi. Popularny producent z okazji 10-lecia powstania marki zaprezentował urządzenia Xiaomi Mi 10 Ultra oraz K30 Ultra. Pierwszy z nich jest pokazem możliwości producenta, zwłaszcza w zakresie fotografii i szybkiego ładowania. Drugi z nich spodoba się zapewne szukającym nietuzinkowego flagowca w dobrej cenie.Xiaomi Mi 10 Ultra budzi nieco większe emocje. Sprzęt wyposażono w 6,67-calowy zagięty ekran OLED o jasności na poziomie 800 nitów i szczytowej jasności określanej na aż 1120 nitów. Xiaomi chwali się certyfikacją HDR10+, 10-bitową głębią kolorów, częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz i próbkowaniem dotyku z częstotliwością 240 Hz. Przednia kamerka o rozdzielczości 20 Mpix nie została (wbrew zapowiedziom) umieszczona pod ekranem. Znajduje się w jego lewej górnej części.O wydajność urządzenia dba układ Snapdragon 865, wspierany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Użytkownik na swoje dane otrzymuje szybką pamięć UFS 3.1. Producent podaje, że Mi 10 Ultra ustanowił rekord w benchmarku AnTuTu, zdobywając tam 660 000 punktów.Smartfon Xiaomi Mi 10 Ultra zasilany jest baterią o pojemności 4500 mAh. To pierwsze urządzenie w ofercie tego producenta, które obsługuje superszybką technologię ładowania przewodowego z mocą 120 W oraz bezprzewodowego z mocą 50 W. W sposób przewodowy akumulator do poziomu 41% naładować można w zaledwie 5 minut.Na dodatek, Xiaomi Mi 10 Ultra oferuje użytkownikowi możliwość zwrotnego ładowania kompatybilnych akcesoriów i smartfonów z mocą 10 W.Producent podkreśla, że Xiaomi Mi 10 Ultra wyposażono w najlepszy jak do tej pory zestaw aparatów, który w teście DXOMark otrzymał 130 punktów za jakość obrazu. Nowy flagowiec Xiaomi może nagrywać filmy w rozdzielczości 8K, w 24 klatkach na sekundę. Urządzenie dysponuje modułami:Xiaomi Mi 10 Ultra wykorzystuje standardy łączności 5G, Wi-Fi 6, NFC i podczerwień. Zabrakło miejsca na złącze audio 3.5 mm. Mimo to sprzęt oferuje głośniki stereo i legitymuje się certyfikacją Hi-Red Audio.Smartfon o wymiarach 162.38 x 75.04 x 9.45 mm waży, bagatela, 221.8 gramów.Cena Xiaomi Mi 10 Ultra wynosi 5299 juanów, czyli ok. 2850 złotych. Niezbyt drogo, prawda? Obstawiam, że wielu z Was zechce sprowadzić go do Polski z Chin, gdzie trafi on do sprzedaży już 16 sierpnia.Zapamiętajcie: cena Redmi K30 Ultra wynosi 1999 juanów, czyli ok. 1075 złotych. Zapamiętaliście? Czytajcie dalej.Redmi K30 Ultra to smartfon wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Próbkowanie dotyku, podobnie jak w modelu Mi 10 Ultra, wynosi 240 Hz. Jasność obrazu waha się w przedziale od 800 nitów (typowa) do 1200 nitów (szczytowa).O wydajność Redmi K30 Ultra dba nowy układ MediaTek Dimensity 1000+, wyposażony oczywiście w modem 5G, który w benchmarku AnTuTu pozwolił mu osiągnąć wynik 530 000 punktów. Wspiera go 6/8 GB RAMu, a użytkownik na swoje dane otrzymuje 128, 256 lub 512 GB pamięci. Baterię o pojemności 4500 mAh można ładować z mocą maksymalną 33 W poprzez dołączoną w zestawie ładowarkę.Na miłośników fotografii mobilnej czeka zestaw czterech kamer głównych 64 + 13 + 5 + 2 Mpix - znacznie mniej spektakularny, niż w droższym modelu Xiaomi Mi 10 Ultra. Składają się nań:Z górnej części obudowy wysuwana jest kamera o rozdzielczości 20 Mpix.Redmi K30 Ultra oferuje łączność Wi-Fi 6, 5G, NFC, dysponuje modułem podczerwieni, złączem jack 3.5 mm i ma certyfikację Hi-Res Audio. Nie zabrakło też głośników stereo.Smartfon o wymiarach 163.3 x 75.4 x 9.1 mm waży 213 gramów. Sprzęt trafi do sprzedaży w Chinach 14 sierpnia tego roku.Źródło: Xiaomi