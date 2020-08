Za wolne WiFi? Przerzuć się na ax. TP-Link wprowadza router Archer AX20

To nie sprzęt gamingowy, ale ma nieco drapieżny wygląd / foto. TP-Link

Gigabitowe porty i wbudowane USB

TP-Link Archer AX20 może zapewnić nawet do 1,8 Gb/s w dwóch pasmach. Rozkłada się to na 574 Mb/s w 2,4 GHz i 1201 Mb/s dla 5 GHz. Oczywiście w praktyce, szczególnie przy większej liczbie sprzętów, transfery będą mniejsze, ale to zauważalnie więcej niż w porównywalnych routerach ac podobnej klasy. Naturalnie poza ax, mamy też zgodność ze starszymi standardami, więc urządzenia klienckie, które mają karty sieciowe WiFi ac lub n też będą się bez trudu komunikować, choć wolniej niż modele z ax.W tej klasie to nic dziwnego, ale dla formalności dodam, że TP-Link Archer AX20 dysponuje kształtowaniem wiązki (beamforming, który podbija moc fali mniej więcej dla miejsca przebywania podpiętego urządzenia) czy najnowszym protokołem bezpieczeństwa WPA3. Router dysponuje także opcjami Smart Connect i Airtime Fairness, które (jeśli ustawimy widoczność obu pasm jako jednej sieci) dobiorą odpowiednie połączenia dla różnych sprzętów. Tak, aby komunikowały się możliwie szybko, a starsze urządzenia nie zakłócały pracy nowocześniejszym.Od strony sprzętowej, mamy 4 dookólne niewymienne anteny (producent nie podał wartości zysku sygnału), 4 gigabitowe porty LAN i 1 gigabitowy WAN, włącznik, schowany reset, wyłącznik diod powiadomień, przycisk do WPS i odcinania WiFi i od frontu 6 diod pokazujących status pracy urządzenia.Na tylnej ściance znalazło się nawet miejsce na port USB, niestety tylko w standardzie USB 2.0. Obsługuje takie funkcje jak Apple Time Machine, serwer FTP, serwer Mediów i zapewne też zwykły serwer plików SMB, choć ostatniej funkcji nie wypisano w specyfikacji. Wymiary routera, to 260,2 × 135,0 × 38,6 mm. Za odpowiednią pracę Archera AX20 odpowiada czterordzeniowy procesor ARM o taktowaniu 1,5 GHz.