Po 35 latach Toshiba zniknie z rynku laptopów

Co dalej stanie się z marką?





Toshiba i jej laptopy to kawał historii





fot. Toshiba

Ta informacja spadła jak grom z jasnego nieba.. Japoński gigant technologiczny ogłosił, iż wygasza produkcję swoich sprzętów, a ostatnie udziały zostają przeniesione do firmy Dynabook Inc – marki należącej do innego, japońskiego giganta Sharpa.Dynabook Inc. zostało w pewien sposób odratowane przez Sharpa w 2018 roku. Japońska firma kupiła wspomnianą markę. W ostatnich latach, Dynabook stał się firmą w pełni zależną od Sharpa i tam swoje udziały kieruje również Toshiba.Japończycy już od lat 80 ubiegłego wieku kojarzyli się z solidnym biznesem komputerowym. W 1985 roku na rynek trafił pierwszy sprzęt Toshiby, który wywołał furorę wśród użytkowników. Niestety obecnie Japończycy nie radzą sobie już tak dobrze jak kiedyś. Po pierwsze, Toshiba przestała być innowacyjna, a marka boryka się z niestabilną i przede wszystkim niską sprzedażą. W samym 2015 roku Toshibai postanowiła skoncentrować się bardziej na rynku biznesowym, tym samym chowając rynek konsumencki na wyższą półkę.W 2017 roku było równie słabo. Toshiba sprzedała mniej niż 1,9 miliona komputerów i. W czerwcu 2020 roku Sharp skorzystał z okazji i nabył wszystkie pozostałe udziały Toshiby, co oznacza, iż między markami doszło do strategicznego przejęcia.Obecnie nie wiadomo, co dokładnie stanie się dalej z Toshibą. Firma zapiera się, iż jej dział telewizorów będzie dalej sprawnie funkcjonował, jednak o komputerach osobistych oraz tych przeznaczonych na rynek biznesowy nie ma ani słowa.Przykro jednak patrzeć, jak niemalże ikona rynku komputerowegoŹródło: Digital Trends / fot. Wen Xiao - Unsplash