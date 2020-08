Xiaomi pomaga SNK. Retrokonsola NeoGeo Mini na platformie Youpin

Jak miniaturowy automat do gier arcade

Aż 40 gier w tym sporo ze znanych serii / foto. SNK

O dziwo wcale nie chodzi o ekspansję na zachód z Chin, a właśnie zawojowanie Azji międzynarodową edycją konsoli. SNK zaoferuje swoim dalekowschodnim klientom możliwość nabycia poprawionej wersji NeoGeo Mini w cenie 699 juanów (około 375 złotych). W Polsce także można zdobyć retrokonsolę SNK, ale w podstawowej wersji bez dodatkowego pada (na platformie Youpin takowy będzie w zestawie). Za to w podobnej cenie za niecałe 400 złotych, choć nie jest to towar powszechy w wielu sklepach.Urządzenie jest zamkniętą platformą. Nie można dogrywać kolejnych pozycji, ale użytkownicy dostaną na start aż 40 retro tytułów. W tym po kilka części z takich znanych serii jak Metal Slug, Fatal Fury, Samurai Showdown czy King of Fighters, więc mimo braku opcji rozbudowy biblioteki, nie ma na co narzekać.Przenośny NeoGeo Mini nie jest jednak pomniejszoną edycją typowego sprzętu jak np. PlayStation czy konsole Nintendo, a dużych automatów Neo Geo MVS z samego początku lat ‘90, więc wygląda nieco podobnie jak np. Choć pod kątem zawartości i wielkości bliżej mu do domowej konsoli Neo Geo AES, która była standardowym sprzętem do prywatnego użytku na kartridże, a nie dostępnym tylko w salonach.Sprzęt ładujemy kablem USB-C (nie dodano zasilacza w zestawie). Dostępne są też wyjścia na 2 opcjonalne gamepady, minijack słuchawkowy i HDMI, które pozwoli na rozgrywkę w retro produkcje nawet na najnowszym wielkim telewizorze 4K. Oczywiście nie w rozdzielczości UHD, ale jeśli użytkowanie będzie przebiegać w domowym zaciszu, a nie mobilnie, to wciąż dobre posunięcie, bo obraz będzie przecież lepszy niż na niewielkim wbudowanym wyświetlaczu o przekątnej 3,5 cala.Źródło i foto: SNK / gizmochina