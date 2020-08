Xbox Series S potwierdzony. Kontroler do konsoli pojawił się w sklepie

Nowe doniesienia.





Xbox Series S nadchodzi?

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Niemalże wszystkie źródła podają, że już. Sam Microsoft ani słowem o niej jeszcze nie wspomniał, więc do tej pory istnienie urządzenia było jedynie legendą. Ostatnio jednak zaczęło pojawiać się nieco więcej nieoficjalnych doniesień na temat sprzętu.Burza zaczęła się od zdjęcia wykonanego na imprezie syna jednego z pracowników Microsoftu. Osoba odpowiedzialna za przeciek opublikowała biały kontroler i wspomniała o „konsoli przypominającej sześcian”. Jeśli nie zmyślała, to rendery przedstawiające Xbox Series S jako zgrabną kostkę okazały się celnym strzałem.Teraz mamy do czynienia jednak z nieco wiarygodniejszym przeciekiem. Użytkownik o pseudonimie Zak S udostępnił na Twitterze zdjęcie białego pada wraz z opakowaniem. Na boku kartonu możemy wyczytać informację, że k(oraz innymi konsolami Microsoftu, Windowsem, Androidem oraz iOS).Redakcja The Verge potwierdziła sytuację i uznała oryginalność urządzenia. Mimo tego jednak warto patrzeć na wszystko z przymrużeniem oka. Mamy bowiem dosyć do czynienia z niezwykle dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy to „przypadkiem” coś trafia do sprzedaży przed swoją oficjalną zapowiedzią. Wiele osób sugeruje więc celowe działanie marketingowe.Czym jednak będzie sam Xbox Series S? Tego rzecz jasna do końca nie wiemy. Plotki sugerują, że to konsola znana do tej pory pod kryptonimem „Lockhart”. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tańszą i słabszą wersją Series X.Sama prezentacja konsoli ma odbyć się w sierpniu, lecz to również nie zostało potwierdzone. Należy więc cierpliwie czekać na rozwój wydarzeń.Źródło: Twitter, The Verge / Foto. Twitter (Zak S)