Apple niczym troll patentowy. Firma walczy z małym startupem

Dziwne praktyki korporacji.





Apple vs Prepear, czyli wojna na logo

"Apple sprzeciwiło się zgłoszeniu znaku towarowego dla naszej firmy Prepear, żądając zmiany naszego logo w kształcie gruszki, używanego do reprezentowania naszej marki w odniesieniu do zarządzania przepisami i planowania posiłków"

"Przed zaatakowaniem nas Apple sprzeciwiło się dziesiątkom innych zgłoszeń znaków towarowych złożonych przez małe firmy z logo związanymi z owocami. Wiele z tych znaków graficznych zostało zmienionych lub porzuconych. Większość małych firm nie może sobie pozwolić na wydanie dziesiątek tysięcy dolarów na koszty walki w sądzie z Apple"

Apple strzela z armaty do wróbla

Trolling patentowy to określenie stosowane celem opisania praktyk podmiotów wykorzystujących niedoskonałości przepisów prawa patentowego i własności intelektualnej, podejmowanych celem uzyskania określonych korzyści - przeważnie finansowych. Mianem tej formy trollingu internauci opisują działanie firmy Apple, która rozpoczęła właśnie batalię sądową z firmą Prepear.Prepear to aplikacja umożliwiająca tworzenie list zakupowych zawierających produkty spożywcze oraz pozwalająca przy okazji na planowanie zdrowych, zbilansowanych posiłków. Dzięki niej użytkownicy systemów Android i iOS z całego świata mogą poznawać również nowe przepisy kulinarne. Prawnikom Apple nie spodobało się logo firmy Prepear przedstawiające zieloną gruszkę. Według nich jest łudząco podobne do charakterystycznej grafiki Apple z jabłkiem w roli głównej i działa na szkodę znanej marki., czytamy w oświadczeniu firmy na Instagramie.W serwisie Change.org firma Prepear stworzyła petycję , w której zachęca internautów do okazywania jej wsparcia. Na tę chwilę podpisał ją blisko 13 000 osób. Prepear w ten sposób chce nakłonić giganta z Cupertino do wycofania swoich zarzutów i umożliwienia rejestracji znaku towarowego., głosi komunikat.Prepear to firma zatrudniająca pięć osób, która z oczywistych powodów nie może pozwolić sobie na poniesienie wysokich kosztów procesowych - z tego właśnie powodu jest z góry skazana na porażkę. Jej przedstawiciele podają, że bycie celem ataku ze strony działu prawnego tak dużej korporacji jest bardzo przykrym doświadczeniem.Dotychczas prawnicy Apple skutecznie nakazywali zmianę logo m.in. jednej z norweskich partii politycznych oraz pewnej trasie rowerowej w Niemczech.Czy widzicie jakiekolwiek podobieństwo pomiędzy znakami graficznymi obu firm? Czy uważacie, że Apple podjęło słuszne kroki?Źródło: iPhoneCanada