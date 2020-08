Tani i wydajny smartfon? Koniecznie sprawdź to zestawienie

Gdy pierwsze skrzypce gra wydajność.





Jednym z popularniejszych kryteriów, jakim konsumenci kierują się na etapie poszukiwań wymarzonego smartfonu jest wydajność. Niemal każdy chce przecież korzystać z urządzenia, które w możliwie jak najniższej cenie działało będzie płynnie i radziło sobie bez problemu z szybkim uruchamianiem nawet najbardziej wymagających aplikacji. Jeśli szukacie dysponującego dużą mocą obliczeniową smartfonu, a Wasz budżet jest ograniczony, czytajcie dalej.AnTuTu to jedno z najpopularniejszych narzędzi na świecie, służące do sprawdzania wydajności smartfonów. Na oficjalnej witrynie aplikacji opublikowano właśnie zestawienie najwydajniejszych smartfonów, sprzedawanych za stosunkowo niewielkie pieniądze. Pod uwagę wzięto jedynie telefony chińskich producentów. Większość z nich możecie kupić na którejś z popularnych platform sprzedażowych (Gearbest, AliExpress) i zamówić je do Polski.Ważne: liczby na prezentowanych niżej wykresach nie są ceną, a współczynnikiem opłacalności. Wyższa wartość oznacza lepszą relację ceny do wydajności. Może okazać się zatem, że pierwszy smartfon jest mniej wydajny od drugiego na liście, ale ma od niego odpowiednio lepszą cenę.Zestawienie otwiera ubóstwiany przez polskich (i nie tylko) konsumentów model Redmi Note 8 Pro, który nieznacznie tylko wyprzedza smartfony Honor 9X oraz Redmi 9 w wersji z 4 GB pamięci RAM. Tuż za nimi znalazły się kolejno Honor Play 4T Pro, Redmi K30i 5G, Redmi 10X 4G, Redmi K30, Redmi Note 8 i Vivo Y5sNieco wyższą półkę cenową zupełnie zdominował model Redmi 10X 5G w wariancie 6/64. Tuż za nim uplasowały się Redmi K30 5G 6/128 oraz Honor 20 Pro 8/128. W tej półce cenowej propozycje marek należących do Xiaomi i Huawei nie mają sobie równych. Kolejne miejsca zajęły Redmi K30 5G, Honor X10, Huawei Nova 6SE, Xiaomi Mi Youth Edition 5G, Vivo Y70s i OPPO A92sW tej półce cenowej z drugim Redmi K30 Pro 8/128 nieznacznie wygrywa propozycja należącej do Vivo marki IQOO. Pierwsza pozycja przypadła modelowi IQOO Z1 6/128, a trzecia IQOO Neo 3 6/128. Na kolejnych miejscach, z dużo mniej atrakcyjnym stosunkiem ceny do mocy obliczeniowej są smartfony Realme X50 Pro Player Edition, Meizu 16T, Huawei Nova 6, Honor V30 5G, Redmi Note 10X Pro 5G, Huawei Nova 5 Pro i OPPO Reno AceWśród nieco droższych smartfonów ze średniej półki cenowej prym wiedzie Redmi K30 Pro Extreme Edition, wyprzedzający IQOO 3 oraz gamingowy telefon Xiaomi Black Shark 3 8/128. Dalsze miejsca przypadają urządzeniom OPPO Ace2, Meizu 17, Honor V30 Pro 5G, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8, Meizu 17 Pro i Huawei Mate 30.W najdroższym segmencie, czyli pośród urządzeń sprzedawanych w cenie powyżej 2400 złotych, zwycięzcą okazał się Xiaomi Mi 10 Pro 8/256. Na drugim miejscu podium znalazł się OPPO Find X2 8/128, a czołówkę zamknął Vivo X50 Pro+ 8/128. Do czołowej dziesiątki trafiły jeszcze, kolejno: Vivo NEX 3S 5G, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X2 Pro, Honor 30 Pro+, Vivo NEX 3 5G, Huawei Mate 30 i Samsung Galaxy S20 5G (SD865).Jesteście ciekawi jak wypadnie na tle innych urządzeń Wasz smartfon w benchmarku AnTuTu? Pobierzcie aplikację za pośrednictwem naszej bazy plików i przekonajcie się.Źródło: AnTuTu